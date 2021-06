Omar Montes está desaparecido en las últimas semanas. Centrado en su carrera musical y en la grabación de su nuevo reto televisivo 'El Desafío' - donde comparte protagonismo con Jesulín de Ubrique, Norma Duval o María Pombo, entre otros - apenas ha protagonizado titulares de los que tanto le gustan pero, demostrando que su sentido del humor sigue intacto a pesar de las pruebas físicas y de habilidad a las que se está sometiendo en el programa de Atresmedia, acaba de regalarnos unas declaraciones para el recuerdo en las que, en clave de física cuántica explica por qué no quiere novias, comenta la guerra de Kiko Rivera e Isabel Pantoja e incluso adelanta su intención de alquilar Cantora para grabar un videoclip.

Muy bien acompañado a la salida de 'El Desafío' de una atractiva joven de la que se separó en cuanto vio a nuestras cámaras, Omar ha confesado por qué no quiere pareja con un juego de palabras que nos ha dejado tal y como estábamos: "Estoy intentando comprender los universos paralelos porque hay una científica que dice que los universos son entre sí colindantes, pero hay otra que dice que no, que son peores".

Continuando con sus lecciones de física, el cantante de trap cree que lo que le pasa a Kiko Rivera con sus conflictos familiares es "un problema con la relatividad". "Yo te hablo de física cuántica eso es otra cosa", ha añadido sonriente cuando le hemos preguntado por la querella del Dj a su tío Agustín Pantoja.

En su línea de tirar de su humor surrealista, Omar también se ha pronunciado sobre el aplazamiento de la boda de su ex, Isa Pantoja, con Asraf Beno, con un hilarante "a ver si me ivita a comer marisco que hacen conmigo lo que quieren" al que no hemos encontrado sentido posible.

Por último, y dejando sus frases en clave cuando del universo Pantoja se refiere, Omar se ha pronunciado así cuando le hemos preguntado por el cartel de 'Se alquila' que cuelga de la puerta de Cantora: "Lo voy alquilar yo para hacer un videoclip, tenéis que estar ahí como lobos".