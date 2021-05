La derrota del Manchester United ante el Villarreal en la final de la Europa League generó un intolerable episodio. Edurne denunció en su cuenta oficial de Twitter la oleada de comentarios machista que recibió después de que De Gea fallase el penalti que le dio el título al equipo español.

"Y una vez más, hoy se demuestra que hay mucho que hacer en la sociedad para luchar contra el machismo", aseguró la cantante, presentadora y jurado de 'Got Talent España' (Telecinco) en su perfil de Twitter después de aguantar esta situación de nuevo, ya que no es la primera que le sucede algo de este tipo.

Y una vez más, hoy se demuestra que hay mucho que hacer en la sociedad para luchar contra el machismo — Edurne (@Edurnity) 26 de mayo de 2021

Instantes después de que denunciase estos acontecimientos, Edurne también recibió el apoyo de muchos seguidores y caras conocidas de la televisión como Carlota Corredera, Sara Salamo y Carme Chaparro, entre otras, a través de las redes sociales. "No dediques ni un segundo a pensar en eso, Edurne. No les des lo que quieren, no les hagas caso", le dijo la presentadora de 'Mujeres al poder' (Cuatro).

No dediques ni un segundo a pensar en eso, @Edurnity No les des lo que quieren, no les hagas caso. https://t.co/AktYzF5IO1 — Carme Chaparro (con mascarilla😷) (@CarmeChaparro) 26 de mayo de 2021

"Que él pierda un partido y parte de las hostias se las lleve ella... Que la hagan TT a base de comentarios de mierda como si ella fuese su pertenencia. Queda un trabajo brutal por hacer y la herramienta más poderosa es la EDUCACIÓN", aseguró la jugadora de baloncesto Lucila Pascua Suárez en su perfil de Twitter, uniéndose a la incredulidad de gran parte de las redes ante esta situación.