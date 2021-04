Antonio David Flores reclama el embargo del dinero que Rocío Carrasco cobre por el documental de su vida

Los abogados de Flores presentaron ese escrito de medidas cautelares al juzgado el pasado 23 de marzo para que las cantidades de dinero que perciba Rocío Carrasco "se le retengan y se le embarguen con el fin de poder subsanar el impago de alimentos" a su hijo por el que la ha denunciado. La jueza ha pedido al fiscal del caso un informe sobre si procede esa petición de Antonio David Flores.

El escrito pide que la jueza requiera a la productora La Fábrica de la Tele el embargo del dinero que haya cobrado o vaya a cobrar Rocío Carrasco por su participación en la serie documental sobre su vida, en la que ha acusado de malos tratos físicos y psicológicos a su ex marido. En el caso de que la mujer "no reciba directamente las cantidades", se propone al juez que requiera a la productora "para que comunique a quién se realiza el pago de las cantidades percibidas por la emisión de la serie documental".

Una deuda de 8.000 euros

Tal y como adelantó este diario, Antonio David Flores denunció a su ex mujer por impago de pensión ante el juzgado número 3 de Alcobendas el pasado 1 de marzo, antes de la emisión del documental. En la querella se afirma que la mujer no paga los 200 euros mensuales de manutención de su hijo, David, que vive con su padre, padece una enfermedad genética y es "económicamente dependiente", a la que está obligada desde una sentencia de 2017. Dos años después, el mismo juzgado afirmó que la mujer adeudaba ya 3.000 euros en concepto de "pensiones debidas", además de 900 euros en intereses. Desde entonces, según la querella, Rocío Carrasco no ha pagado nunca la pensión de su hijo, por lo que la deuda y los intereses superan ya los 8.000 euros.

El escrito presentado ante la juez que investiga el supuesto delito de impago de pensión por parte de Rocío Carrasco quiere que la mujer pague esa deuda con parte del dinero que cobre por la serie de televisión.

El domingo 4 de marzo, antes de la emisión de uno de los capítulos, la productora difundió un comunicado en el que desmentía que Rocío Carrasco hubiese cobrado dos millones de euros por su participación en la serie sobre su vida. "Desde que se supo que Rocío Carrasco había decidido hablar… hubo quienes la volvieron a victimizar automáticamente, la atacaron con el argumento de que lo hacía por dinero y lanzaron cifras escandalosas para menoscabar su credibilidad", se apuntaba.

"Ella no pidió dinero"

La productora añadía que Rocío Carrasco había decidido hablar como parte de su terapia para superar lo que ha sufrido y que "en ningún momento ni ella ni su marido pidieron dinero" por hacer el documental. Fue la productora, según sus palabras, la que consideró que "Rocío tenía que recibir una contraprestación por la intensa labor desarrollada en las cuatro semanas de rodaje. Con la misma cantidad de otras producciones similares e infinitamente lejos de las cifras que se han publicado para invalidar su testimonio".

Los abogados de Antonio David Flores explican a la jueza que el documental "ha sido un acontecimiento no previsto" cuando ellos presentaron la querella por impago de pensiones contra Rocío Carrasco y que el dinero que cobre por su participación "puede tener relevancia para satisfacer con ello el pago de la pensión de alimentos por parte de la querellada".

"Embargo preventivo"

Defienden que se aplique el artículo 727 de la ley de enjuiciamiento criminal, que establece que se podrán acordar "el embargo preventivo de bienes para asegurar la ejecución de sentencias de condena a la entrega de cantidades de dinero o de frutos, rentas y cosas fungibles computables a metálico por aplicación de precios ciertos".

Por su parte, Antonio David Flores está acusado también de no pagar la pensión de sus dos hijos cuando eran menores y vivían con la madre. Tras concluir la investigación judicial, la Audiencia Provincial de Madrid confirmó el pasado 20 de marzo que habrá juicio contra el ex guardia civil y tertuliano televisivo por presuntos delitos de insolvencia punible y estafa procesal, penados hasta con cinco años de cárcel. Flores deberá pagar una fianza de 60.000 euros por la deuda que mantiene con su ex mujer.