Kiko Matamoros desvela cuándo se casará con Marta López

Si hay alguien del universo 'Sálvame' que se perciba que está pasando por uno de los mejores momentos de su vida, ese es Kiko Matamoros. El colaborador del programa está felizmente enamorado de Marta López y lo cierto es que le llevamos tiempo viendo de diferente forma en los platós de televisión. Su sentido del humor es más exagerado y está más feliz... y es que ya saben lo que dicen, el amor todo lo cura.

Le hemos preguntado al que fuera el representante de Carmina Ordóñez si sabe si habrá boda o no entre su hijo, Diego Matamoros y Carla Barber y nos ha confesado que: "No, no creo, de momento no creo. A mi desde luego no me han comentado nada de eso. Yo lo que sí los veo son muy felices. Estoy encantado con ellos, como les veo a los dos, creo que se quieren mucho".

Lo cierto es que el colaborador de 'Sálvame' ha tirado de humor para confesarnos que cree que tiene más posibilidades de casarse antes él con Marta, que su hijo con Carla: "Boda de ellos no, posiblemente sea antes la mía que la de ellos". Algo que nos ha dejado completamente sorprendidos porque no teníamos ni idea de que entre los planes de futuro del que fuera representante estuviera casarse con la mujer que le ha devuelto la juventud que le faltaba.

Con ese sentido del humor que tanto le caracteriza, Matamoros ha explicado que: "Hombre tampoco voy a ir al altar con la vesícula en la mano, pero no la descarto, aunque no tan precipitado, requiere organización y consenso". De esta manera, entendemos que muy pronto se podría producir la boda entre Kiko y Marta López, ¿os la imagináis?