La nueva sudadera 'low cost' de Paula Echevarría

Paula Echevarría no ha frenado su ritmo de estilismos con el confinamiento. La actriz ha seguido compartiendo en su perfil de Instagram sus looks diarios, unos outfit más cambiados en los que la comodidad para estar todo el día en casa prima.



Así, ella misma nos explicaba hace unos días que al principio se le hacía duro eso de vertirse para quedarse en casa pero que, poco a poco, ha ido cogiéndole el gusto a arreglarse para ir al salón.



"Sabéis qué?... cada día me cuesta menos vestirme para estar en casa... Al principio se me hacia bola claro, acostumbrada toda la vida a llegar a casa y desvestirte cuanto menos era raro vestirse para estar en el sofá... pero después de 44 días os diré que veo de lo más normal vestirme, maquillarme ... solo me falta el tema zapatos... como siga la cuarentena aun me veréis en tacones!", explicaba hace unos días.



Pues bien, ahora Paula nos ha mostrado un nuevo look donde estrena una nueva sudadera de Pull and Bear. Por 19,99€ puedes hacerte con esta prenda versátil que puedes utilizar tanto para tus noches de primavera verano así como para el invierno. Una sudadera que pronto se agotará.