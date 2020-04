Paulina Rubio desata la polémica en un directo por su extraño comportamiento

Son muchos los famosos que están aprovechando sus redes sociales para conectar con sus seguidores a través de las redes sociales con motivo del confinamiento por la grave crisis mundial en relación al COVID-19. Aunque la mayoría suelen ser muy aplaudidos, no ha sido el caso de Paulina Rubio que sin duda ha desatado la polémica.



La cantante mexicana ha hecho una conexión en directo con sus fans, quienes no han tardado en comentar la extraña actitud de la artista, que además de hablar de manera inconexa y sin sentido, hacía unos movimientos muy extraños entrando y saliendo de cámara.



Unos gestos que han hecho que muchos de sus seguidores especulasen con que Paulina no se encontraba en condiciones durante la conexión, convirtiéndose su nombre en trending topic y desatando una auténtica oleada de memes al respecto que ha desencadena una auténtica polémica en la red.





Es mi idea o Paulina Rubio le quiere hacer competencia a Maradona ? Y no me refiero en el fútbol. ??



