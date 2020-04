Gloria Camila niega que Ana María Aldón tratase mal a José Fernando

Gloria Camila está cansada de los continuos ataques de Kiko Jiménez y Sofía Suescun. El último ha sido con Ana María Aldón y la supuesta mala relación que habría tenido con José Fernando, hermano de Gloria e hijo de Ortega Cano.

Muy rotunda, la joven ha desmentido esta información y ha asegurado ante las cámaras de Europa Press que todo se encuentra en manos de sus abogados.

P: ¿Cómo está tu padre?

R: Es que de verdad, no voy a hablar más. Ya he dicho lo que pensaba, mi padre ya entró y dijo lo que pensaba y ya está... lo único que te puedo decir es que me alegro que Ana y Rocío estén juntas, que lo puedan hablar y aclarar.

P: ¿Crees que va a suceder eso?

R: Hombre, espero. Además está Yiya en el otro grupo y no va a poder meterse con ella. Avilés espero que no se meta y les deje su momento.

P: ¿No te molesta que se lleve tan bien con Barranco?

R: ¡Qué va! Además a ella le hace la convivencia y la supervivencia más amena, que al final es lo que me importa.

P: Bueno, tú apoyas a Ana María pero es que además han dicho que Ana María se portó fatal con tu hermano José Fernando.

R: Eso es mentira. Totalmente mentira.

P: Han llegado a decir que se negaba a llevar a tu padre a ver a tu hermano.

R: Eso es mentira, te lo puedo decir en serio.

P: Kiko está aprovechando el momento...

R: Tú fíjate, hoy va hasta Sofía Suescun a hablar, ayer la madre y el sábado va al Polideluxe Kiko...

P: Me imagino que estás decepcionada, porque al final, es una pareja con la que has estado.

R: Lo que estoy es cansada.

P: Pero tú con su madre te llevabas bien.

R: Me da igual la madre, es que no os voy a decir ya nada más. Ya dije ayer lo que pensaba y no quise entrar más y ya está.

P: Todos queréis a Ana María.

R: Todos queremos a Ana María, es parte de la familia.

P: Ha tenido un hijo con tú padre y supongo que os ha hecho felices.

R: Yo a mi hermano José María le amo y a mi hermano José Fernando también.

P: ¿Tu hermano cómo está, podéis tener algo de contacto con él, alguna videollamada?

R: Yo es que de mi hermano no voy a hablar.

P: Bueno, ¿pero bien?

R: Todo bien. Genial.

P: ¿Vas a tomar alguna serie de medida si siguen hablando?

R: Ya está puesta desde el verano, lo que pasa es que cada vez suma más. De hecho es un poco complicado, porque piensas que ya y de repente tienes que añadir más cosas.

P: Bueno, complicado para ellos, para ti será más fácil, cuantas más demandas...

R: No, claro... está todo puesto en manos de los abogados.