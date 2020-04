Pilar Rubio y Lorena Gómez presumen de embarazo en pleno confinamiento

Pilar Rubio se encuentra ya en la semana 24 de embarazo y ella misma ha compartido con sus seguidores que empieza a tener nuevas sensaciones como pataditas, lo que la hace estar muy contenta.



La presentadora ha confesado que hacía muchos días que no se pesaba, por lo que ha querido enseñárselo a sus seguidores de Instagram, ya que asegura que está bien llevar un control para no pasarse, sobre todo ahora que estamos viviendo una situación que cambia la rutina diaria: "Mi cintura mide 1,67 y ha aumentado 20 centímetros". Asimismo, ha desvelado que pesar "65,9, así que he cogido entre cinco kilos y medio y seis".





Parece que la presentadora se mantiene en la línea, mientrasY es que Pilar Rubio y su marido,se encuentran tan enamorados como el primer día, esperando su cuarto hijo, y compartiendo tiempo con los pequeñosQuien también ha querido mostrar su barriga y compartir su embarazo con sus seguidores ha sido su cuñada,, que espera su primer hijo junto al hermano del futbolista, Rene Ramos.La cantante ha aprovechado paraa todas las madres y a las mujeres que cómo ella están viviendo la recta final de su embarazo confinadas en su casa.