El dolor de Cristina Pedroche al no poder despedirse de su abuela

Cristina Pedroche ha vivido un fuerte golpe este jueves. La presentadora ha perdido a su abuela como ha narrado en redes sociales. Un triste adiós al que se le suma la impotencia de no poder pasar este duelo con sus familiares.

Y es que a raíz de las medidas tomadas por el Gobierno de España para frentar el avance del coronavirus COVID-19, todos las capillas ardientes han sido canceladas, ya sean en fallecidos por el virus como por otras causas.

Por este motivo, Pedroche no ha podido salir de casa para despedirse de su abuela ni estar con el resto de su familia: "Están siendo días muy duros. Días horribles. Parecen sacados de una pesadilla de la que, no solo quiero, sino que NECESITO despertar.Están falleciendo muchas personas (no solo a causa del virus) y no nos dejan despedirnos de ellos. No nos dejan estar con nuestros familiares, no nos dejan velarles".

Y es que para la presentadora "darles el último adiós nos hace ser seres humanos. Estar acompañados en el duelo. Sé que la causa por la que todos estamos luchando es más importante y por eso no salgo de casa, por eso no voy a darle un último beso a mi abuela Dominga".

Un mensaje en el que no se quiere olvidar de los suyos: "Un abrazo a mi tía Chule y a mi tía Ángela. Un beso a mi primo Iván. A mi primos Dani, Edu, Angelines, Cristi, Vanesa... A ellos ya se lo daré cuando podamos volver a salir. A ti abuela, ya no podré, pero sé que estarás con tu hermanita".

Y terminaba con un mensaje de ánimo para todos los que han vivido una situación parecida a la de ella: "Este corazón es mi forma de velar a los que ya no están. Muchísimo ánimo a todos los familiares que estáis pasando por esta situación de no poder despediros de vuestros seres queridos. No estáis solos. Estamos todos juntos".