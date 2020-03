Así vivió Ariadne Artiles 18 días en la cama por Covid-19

La modelo Ariadne Artiles ha confesado que ella ya ha pasado el coronavirus. La pareja de José María García Fraile ha estado 18 días en la cama con el COVID-19 y lo ha querido contar ahora. La guapa canaria que siempre está invitándonos a seguir una dieta sana lo ha pasado fatal: "Hoy empieza mi cuarentena, después de casi 18 días en la cama con un virus que te arrastra y te hace creer que vas a desaparecer del mapa".



Y es que durante estos días no lo ha pasado nada bien y no ha tenido ganas de nada. El día 19 de marzo felicitaba a su padre. Sin embargo, aunque podía parecer que era su padre era el que estaba más delicado, era ella: "Hoy ya puedo decir que estoy de vuelta a la vida después de algunos días de angustia e incertidumbre pero todo ha pasado".



Todavía Ariadne no se siente con muchas fuerzas y no está del todo recuperada. Ahora tiene que quedarse en cuarentena: "Lo bueno es que ya puedo respirar mejor y sé que saldremos de esta".



Durante estos días no ha podido disfrutar de su pequeña hija de dos años que tiene el mismo nombre que mamá, Ariadne y tiene una inmensas ganas de achucharla: "Lo malo es que ya no sé donde meter las ganas de besar a mi bebe".



No solamente Ariadne quiere estar con su hija, sino que la pequeña también necesita a mamá. Con lo pequeñita que es tiene que ser difícil entender por qué mamá no le puede abrazar y besar: "Ella se roza conmigo cada vez que puede para sentirme un poco más cerca y necesita un abrazo como agua de mayo, pero se está portando como una campeona".



Ariadne Artiles lanza una mensaje: "Solo estoy aquí para decirles que de este virus no se salva nadie, pero hay que intentar que no se contagie más gente de la que las clínicas y los médicos puedan abarcar. La única manera es quedarnos en casa y aguantar incluso después de sentirnos bien, porque somos portadores y aún podemos contagiar a más personas. La vida de todos depende de nosotros, QUÉDATE EN CASA AUNQUE TE SIENTAS BIEN #yomequedoencasa".