'Guerra' de actrices: el coronavirus enfrenta a Sophie Turner y Evangeline Lilly

Hace unos días, la actriz de Perdidos y Ant-Man y La Avispa Evangeline Lilly fue tendencia en las redes sociales por sus desafortunados comentarios sobre el coronavirus y la recomendación de las autoridades sanitarias de aislarse lo máximo posible. La actriz alegó que valoraba "la libertad por encima de la vida", y a cambio recibió fuertes críticas de sus fans, a los que ahora se suma Sophie Turner.



La actriz de Juego de tronos ha cargado contra su compañera de profesión por su irresponsabilidad social por no respetar la cuarentena. "Quédese en casa, no sea estúpido, incluso si valora su libertad, no sé, cuente su salud", dijo Turner en un directo de Instagram, en un claro dardo lanzado a Lilly y al resto de personas que piensan que el aislamiento es voluntario, o no es necesario.







i'm living for sophie turner dragging evangeline lilly and vanessa hudgens after they said the coronavirus quarantine is overdramatic and they value their freedoms over their health. sophie did not come to play pic.twitter.com/yWJckWPDDX