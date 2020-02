Billie Eilish revela que las redes sociales casi arruinan su vida

Billie Eilish es un claro ejemplo de lo que puede ocasionar el trabajo duro. En apenas un año, la cantante se ha convertido en una de las artistas más famosas a nivel internacional y no hace más que cosechar premios y éxitos, como los cinco Grammys que se llevó a casa en enero y su reciente Brit Award a Mejor artista internacional. Pero esta creciente fama también ha tenido efectos negativos en ella, como bien ha contado en una reciente entrevista con BBC Breakfast.

"Hace dos días que dejé de leer todo lo que se publicaba de mí en Instagram", admite la cantante. "He dejado de leer los comentarios porque estaban arruinando mi vida. Es extraño. Cuanto más increíbles son las cosas que haces más gente te odia. Es una locura", añade. A Billie le gusta mantenerse cerca de sus fans y motivarles a seguir adelante incluso en los peores momentos, por lo que las redes sociales siempre han sido su herramienta favorita para ello. De hecho, en varias ocasiones Eilish ha contado cómo ha conocido a gente maravillosa a la que ha podido ayudar gracias a la posibilidad de dialogar con ellas en Instagram.

Pero cuando le preguntan durante la entrevista si cree que hay algún modo de solucionar el problema al que se enfrenta, Billie es pesimista: "No lo sé, es una locura. Cancelar la cultura es algo absurdo. Quiero decir, Internet está lleno de 'trolls'. El problema es que muchos de ellos son bastante divertidos. Creo que esa es la raíz del problema y precisamente por lo que nadie reflexiona acerca de esta situación. Yo también lo he hecho: cuando crecí a veces decía cosas de la que la gente se reía, pero luego me daba cuenta que no era correcto verbalizar algunas cosas", explica.

"Es una locura que haya estado leyendo comentarios hasta este punto. Debería haberme detenido hace mucho tiempo. El problema es que siempre quise mantenerme en contacto con mis fans y seguir hablando con ellos. Es como si ahora la gente me hubiera arruinado eso", continúa diciendo.

Ahora la cantante busca involucrarse con sus fans de formas diferentes a la vez que intenta no desaparecer de las redes: "Todavía intento que me gusten, como las publicaciones de mis fans. Y especialmente si veo fans en cualquier lugar solo quiero hablar con ellos y estar cerca, porque todos somos personas y yo los siento como amigos míos. Pero sí, Internet está arruinando mi vida. Así que lo he dejado", finaliza.