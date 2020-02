Hiba Abouk y Achraf Hakimi ya son papás

Buenas noticias para la actriz Hiba Abouk y el futbolista Achraf Hakimi. La pareja se ha convertido en padres de su primer hijo o hija, ya que no han querido desvelar el sexo del bebé a lo largo de los meses de embarazo. Pese a que no sabemos ni un solo dato ni del parto ni de la salud de la mamá y el nuevo integrante de la familia, estamos seguras de que todo ha ido a pedir de boca y no podemos esperar a ver cómo dan la noticia al mundo los nuevos papás.



Desde que se dio a conocer el embarazo, ni Hiba ni Achraf han querido desvelar ni un solo detalle sobre su bebé. Pese a que sí que han ido compartiendo el progreso de la tripita e incluso han hecho partícipes a sus seguidores de sus clases de preparación al parto, no sabemos nada del pequeño bebé. Tan solo nos dieron una pista del nombre unas semanas atrás, que iba a ser árabe y muy especial, añadiendo la actriz que no conocía a nadie de su entorno que se llamase así. ¿Descubriremos pronto ese misterioso nombre?



Quizá una de las publicaciones más sentimentales de la actriz, en la que hemos podido conocer un poco más de su relación con el embarazo, fue una foto que publicó de un cuadro de la famosa Frida Kahlo, llamado Henry Ford Hospital. La obra de arte cuenta la experiencia de Kahlo después de sufrir un aborto espontáneo en el año 1932 e Hiba explicó con todo detalle el significado del cuadro y de todos sus elementos, "Un cuadro desgarrador, lleno de heridas que sin duda al plasmarlas y desahogarse, se iban curando de alguna manera. Gracias Frida por tu honestidad y por aliviarnos con tu arte", escribió después de su análisis del cuadro. Un post que nos hizo preguntarnos si la pareja había atravesado algún susto a lo largo del embarazo, especialmente debido al sentimiento con el que Hiba comentó la obra de arte.