Lomana, criticada tras lucir un abrigo de piel natural

Carmen Lomana la ha vuelto a liar. Desde hace ya mucho tiempo, cada paso que de o cada cosa que diga, según cómo la diga, puede provocar una avalancha de comentarios de sus haters y también de sus seguidores. Esto es lo que ha pasado con la última publicación que ha hecho en su perfil de Instagram, parece ser que ha levantado el revuelo por no estar a favor de las pieles sintéticas. O al menos, eso es lo que ha expuesto de forma contundente en sus redes sociales.



El mensaje que tanto revuelo ha formado en las redes sociales, llegando incluso a ser trending topic en Twitter por las numerosas críticas que ha recibido, fue el siguiente: "Hay que empezar el año sin perder las buenas costumbres. Hoy toca la típica foto de escalera que os gusta. Hace frío y estreno un precioso abrigo que me ha enviado @nomadideluxe. Piel natural porque soy ecológica. No debemos ponernos sintéticos que contaminan muchísimo y no son biodegradables".



La frase que más ha sido criticada ha sido "Piel natural porque soy ecológica, no debemos ponernos sintéticos que contaminan muchísimo y no son biodegradables". Unas fotografías que no solo compartió por su perfil de Instagram, sino que también las expuso por su cuenta de Twitter.



Una avalancha de comentarios negativos por parte de seguidores y no seguidores. Por utilizar pieles naturales y por alardear de ello. Por no estar a favor de los sintéticos y decirlo abiertamente. En fin, una guerra mediática que por el momento solamente cuenta con la opinión de los miles y miles de anónimos de las redes sociales, ya que la reina del glamour todavía no se ha mencionado.