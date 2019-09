Aurah Ruiz incendia Instagram

Aurah Ruiz ha revolucionado las redes sociales con una ardiente instantánea. La influencer grancanaria ha conquistado a sus seguidores con su mejor pose y vestimenta; la ex concursante de 'GH VIP 6' ha lucido un bikini rosa despampanante sobre un yate, dejado a los internautas con la boca abierta.



"Besos chao verano. Que se reporten todas las mujeres solteras", citó la ex de Jesé junto a un sensul vídeo que dejaba entrever su espléndida figura. Pero, como es habitual en este tipo de publicaciones, algunos usuarios criticaron su visionado.



Así, comentarios como "Qué tristeza que en todo el verano no se te vio disfrutar de tu hijo. Algunas son suertudas tienen hijos y otros se los cuidan" o "Esa chica pasa una noche mal, lo sube a su canal y el resto de noches las pasa de fiesta" se podían dislumbrar en su muro. No obstante, la mayoría de reacciones fueron positivas; el vídeo sobrepasó las 160 mil reproducciones y obtuvo cerca de 700 interacciones.