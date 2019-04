Poty Castillo desvela el drama que ha vivido en su familia

Poty Castillo ha sido una de las personas que más ha sufrido la separación de David Bustamante y Paula Echevarría, ya que actualmente no tiene ninguna relación con el que fuera su íntimo amigo. Sin saber por qué y sin razones, Bustamante desapareció de su vida y nunca se ha sabido qué es lo que verdaderamente ha ocurrido entre ambos, aunque son muchos los que afirman que el cantante decidió romper su amistad con él porque había tomado partido por la influencer.

Ahora, ha asistido a la presentación de 'El Sueño de Vicky' y ha confesado el drama que vivió toda su familia en el pasado. El presentador que siempre ha mantenido al margen de la vida pública su intimidad, se ha abierto en canal para contar todo tipo de detalles de lo que sufrió.

"Mi padre falleció de cáncer, mi hermana pertenece a la asociación española de cáncer, mi hermano murió con 33 años de una peritonitis" comenzaba hablando el presentador, y es que lo cierto es, que solo de pensarlo nos dan escalofríos de lo que lleva pasado el amigo de Paula Echevarría, y es que detrás de esa sonrisa que siempre tiene ante las cámaras de televisión, se esconde un pasado bastante duro. "Mi madre ha perdido dos hijos, el día que murió mi hermano con nueve años no pudo ir a su entierro porque me estaba pariendo a mí" terminó de comentar. Además, confiesa que: "Me pusieron el nombre de mi hermano".

En cuanto a lo complicado que son las pérdidas de los seres queridos, ha querido explicar que: "Sí, es todo muy significativo, se revuelven cosas, yo no lo conocí pero mi madre me cuenta eso. Luego unos años después vuelve a perder otro hijo, terrible. El cáncer nos puede tocar a todos, parece que les pasa a otros siempre". Lo que está claro es que el presentador es de lo más fuerte que tenemos en el panorama mediático porque después de desvelar esta drama, solamente nos queda tomarle de ejemplo y tener una sonrisa cada día para afrontar todo lo que venga.