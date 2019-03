Los fiscales relacionan a Raquel Sánchez Silva con un narcotraficante italiano

La presentadora española Raquel Sánchez Silva se ha convertido este jueves en noticia en los diarios italianos tras las declaraciones contradictorias que ha prestado ante los fiscales en relación con el supuesto suicidio de su marido, el cámara Mario Biondo, fallecido en circunstancias inconclusas en 2013.

El programa de televisión de Mediaset Italia 'Le Iene' ha publicado fragmentos del vídeo de la declaración de la periodista extremeña, que ha negado ante los fiscales italianos y el juez conocer al narcotraficante italiano Nacho Leonardi.

Los fiscales han desvelado entonces que en el ordenador de Biondo se había encontrado una copia de seguridad del móvil de Sánchez Silva, en el que el número del narcotraficante estaba guardado en la agenda de contactos. Nerviosa, la presentadora ha pedido amparo: "¿Por qué estamos hablando de mi móvil? ¡Es mi vida privada!".

Las conversaciones con Leonardi halladas en la copia de seguridad están relacionados con la compra de estupefacientes. Aunque en anteriores declaraciones había negado haber visto a su marido consumir drogas en el ámbito doméstico, Sánchez Silva ha declarado en esta ocasión que Biondo consumía habitualmente cocaína. La investigación policial, sin embargo, ya descartaba tal teoría.

"¿Yo, que soy ciudadana española, tengo que aguantar que me amenacen con investigarme en Italia, señor juez? No me parece justo", ha protestado Silva. "Nadie la está amenazando, solo pidiendo que responda a la pregunta: ¿ha intercambiado mensajes y llamadas con el traficante Nacho Leonardi?", ha repreguntado el juez. La presentadora ha repetido que no se acuerda.

Hace seis años de que Mario Biondo fuera encontrado muerto en extrañas circunstancias en el piso que compartía con su mujer, Raquel Sánchez Silva. Aunque la justicia española determinó que la causa de fallecimiento fue el suicidio, la justicia italiana reabrió la investigación a petición de la familia del cámara.