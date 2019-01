Natalia Sánchez y Marc Clotet ya son padres

Natalia Sánchez, a la que conocimos por su papel de Teté siendo una niña, no ha podido comenzar el 2019 de una mejor manera. La actriz de 28 años y su pareja Marc Clotet han recibido el mayor regalo de Reyes que podían haber tenido. Y es que su pequeña, Lia, nació el pasado martes 8 de enero. Un bebé que ha nacido un mes antes de lo esperado y por ello ha sido una sorpresa para sus progenitores.



La actriz ha anunciado la noticia de haberse convertido en madre primeriza en su cuenta de Instagram con un mensaje de lo más emotivo y una fotografía en la que aparece el retoño con sus pequeñas manitas: "Y llegó el día... 08/01/2019. Desde hace 36h he perdido la noción del tiempo y del espacio y no tengo muy claro ni el día de la semana, ni si es de día o de noche, pues siento como si hubiera pasado toda una vida. Lia ha decidido venir un mes antes de lo esperado y, aunque nos ha pillado sin los deberes hechos (ni las maletas), todo ha ido de maravilla".



A continuación, Natalia ha querido dar las gracias a todo el personal sanitario que tanto han cuidado de ella durante estos días: "Ha sido un parto natural increíble y respetado al máximo gracias a un equipo de profesionales, que más bien podrían venir del Olimpo porque para mí, ya son dioses, o mejor dicho: Diosas. Gracias al equipo de @sjdhospitalbarcelona : a Eli, Claudia, Estefanía, Antía, Marta, Lucía, Charo, Andrea, Estel, Loli, Carmen, Marina, Natalia, Laia y un sin fin de profesionales que han ayudado desde la sombra con el mismo cariño y la misma intensidad".



La intérprete también ha aprovechado el post para enviar un mensaje romántico a su chico: "Esta es, sin duda, la experiencia más increíble de mi vida y me da que no ha hecho más que empezar... Para ti, @marc_clotet, no tengo palabras... Simplemente, gracias por existir. Te quiero. Ahora toca descansar lo que podamos y cuidar mucho de este pequeño saco que amor sin el que ya no me imagino nuestras vidas. Gracias a tod@s por tantísimo cariño. GRACIAS".





La publicación se ha llenado de mensajes de felicitación dando la enhorabuena a la pareja. No han faltado los corazones dequien casualmente también dio a luz hace relativamente varios meses atrás: "Felicidades. Una niña llena de luz viene al mundo". Tampoco han faltado los comentarios de otras celebrities como María Castro, Cristina Pedroche o Chenoa.Marc, por su parte, también ha compartido la primera foto de Lia con las siguientes palabras: "ha querido conocernos antes de tiempo. Bienvenida al mundo pequeña Lia! Gracias al gran equipo de @sjdhospitalbarcelona por vuestro infinito cariño y profesionalidad. Sin duda no podíamos estar en mejores manos. Te quiero infinito @natasanchezmol".La pareja de intérpretesy siempre han mostrado mucha complicidad. Fue el pasado mes de agosto cuando Natalia anunció en su cuenta de Instagram que ampliarían la familia, una noticia que puso el broche de oro a su bonito noviazgo.