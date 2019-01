Miguel Bosé responde tajante a los rumores sobre su estado de salud

En el último trimestre, conocíamos que Miguel Bosé habría tenido una larga relación con Nacho Palau, relación y demoledora situación la que vivía que hacía pública Palau. Su madre, Lucía Bosé, se enfrentaba a los juzgados a una demanda por haber vendido un dibujo que no sería suyo sino de su empleada de hogar Remey los herederos de Reme reclamaban que ese dibujo era de la fallecida y no de la actriz.



Todavía sin solucionar, Miguel Bosé tendrá que declarar y, aunque muchos esperan que aparezca en España, la realidad es que Bosé podrá atender a las cuestiones judiciales por videoconferencia. Con Miguel Bosé había pasado como con otras 'celebrities', que nunca se habría hablado mucho de ellas y parece que se abre una caja de Pandora imposible de cerrar, aunque no sería de extrañar que se cerraran a golpe de demanda.



A raíz de estas informaciones, el cantante internacional de Nena, se ha visto más que expuesto y, en aras de las nuevas tecnologías y redes sociales, ha interactuado más en su perfil de Instagram. Que si muestras de conciertos, que si besos y cariñitos con chicas y algunos vídeos en los que Bosé hablaba. Sorprendía como el día de los Santos daba una muestra de su particular humor durante su encuentro con Facebook. Además, aquel 'post' del que sacó un extracto en Instagram, dio muchas vueltas por el tono de voz que tenía el cantante y desde entonces no se ha dejado de hablar de otra cosa.



El cantante de Don Diablo, reaparecía públicamente en la entrega de los Premios Grammy Latinos, celebrados en el Mandalay Bay de Las Vegas, para hacer entrega de un galardón al grupo mexicano Maná donde ahora reside. Miguel Bosé preocupaba con su discurso pausado y con un tono muy diferente al de antaño.



Coincidiendo con el cambio de año, Miguel Bosé volvía a subir un 'post' hablando, volviendo a levantar de nuevo más comentarios. Dicho vídeo desaparecía de la red y subía otro zanjando cualquier polémica: "Estoy de vacaciones, estoy tranquilo, estoy feliz, y no voy a contestar ninguna tontería. ¡Feliz año!".





Bosé muy solidario se centra en sus hijos y en la organización que preside donde se desvive por niños y mayores,trabajando para contribuir al bienestar de los pueblos y comunidades indígenas de México.