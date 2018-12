La bloguera Lovely Pepa anuncia que se casa

Alexandra Pereira, también conocida en el mundo de las 'infuencers' como Lovely Pepa, ha anunciado hace escasos minutos en su cuenta de Instagram que ha aceptado la pedida de mano que le ha hecho su actual pareja, el libanés Ghassan Fallaha.



"I said yes" -he dicho sí-. Así ha titulado la publicación la instagramer de 30 años, en la que aparece su mano con el anillo ya colocado en el dedo anular de la mano izquierda y, delante, su prometido con cara sonriente. La fotografía está ubicada en Gustavia, la capital de la isla francesa de San Bartolomé.



Las reacciones no se han hecho esperar. La imagen en la red social acumula más de 100.000 me gusta y supera los 5.000 comentarios de felicitación, sorpresa y alegría tanto de sus seguidores como de personalidades relevantes, como la 'it girl' italiana Chiara Ferragni, el exministro español Máxim Huerta o el estilista Pelayo Díaz.