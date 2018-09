Tamara Gorro se desnuda en Instagram

siempre ha sido una mujer muy activa en las redes sociales desde su paso por el programaallá por el 2009. La influencer continuamente comparte, con quienes ella considera su "familia virtual" su día a día, desde sus vacaciones hasta los pasos que están dando sus pequeños.La colaboradora de televisión ahora ha sorprendido a sus más de 1 millón de fans con una fotografía en la quey con los brazos extendidos en forma de cruz. Tamara ha compartido su publicación más valiente con el siguiente mensaje: "Mujer en libertad". Me desnudo porque quiero. Me desnudo porque no hago daño a nadie. Me desnudo porque no soy diferente. Me desnudo porque soy libre. #mamamolona #libertad", ha escrito la youtuber.