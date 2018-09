Manuel Carrasco y Almudena Navalón se dan el sí quiero

No es de extrañar quehayan decidido dar el gran paso. La pareja se encuentra en su mejor momento y después de convertirse en una bonita familia con la llegada hace un año de su hija Chloé, ambos han decidido para sorpresa de todos pasar por el altar.Tanto Manuel como Almudena son muy celosos con su vida privada y han llevado sus planes de boda en la más estricta intimidad, tanto es así que la noticia no ha saltado a los medios hasta el día del enlace. Kiko Calleja ha sido el encargado en informar que esta tarde Manuel y Almudena se han dado elEl lugar elegido según Kike ha sido una finca en Tarifa, lo que cobra especial sentido puesto que el cantante es de Andalucía y siempre que puede pasa tiempo en su tierra natal. La pareja ha elegido un reducido grupo de invitados de su circulo más cercano y familiares para hacerles testigos de su gran día.Solo nos queda dar la enhorabuena a la pareja y esperar a que compartan algún momento de su enlace, en el que estamos seguro que no faltará ni el amor ni la música.