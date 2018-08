Britney Spears humilla a una mallorquina que pagó 900 euros por conocerla

sigue siendo un ídolo de masas desde aquely sus fans hacen lo imposible para poder ir a un concierto suyo. Los seguidores de la princesa del pop tenían la oportunidad de presenciar su música en directo durante los díasen el estadio

Los admiradores de Spears iban a disfrutar con canciones que ya son un hito en la historia de la música como 'Womanizer' o 'Toxic' y apuntar en sus calendarios la fecha del concierto como lo que sería un día inolvidable. Pero, no ha sido una cita muy gustosa para todos los públicos. Es el caso de Marta Gutiérrez, una mallorquina que ha querido narrar mediante su canal de YouTube las burlas que Britney le dedicó.

La joven de 32 años, había viajado desde Mallorca a la ciudad londinense para ir a un concierto de la que era su gran ídolo desde la adolescencia. Por si fuera poco, Marta no quiso conformarse solo con ir al estadio, sino que también pagó un 'meet and greet' para poder conocer a la estrella del pop de cerca y hacerse una foto con ella.

Marta pagó 180 libras por la entrada y unas 600 por poder tener la oportunidad de hacerse una instantánea con Spears. El único requisito que se le pidió fue que mantuviese las distancias con la estrella del Pop, es decir, nada de contacto físico con ella : ni abrazos ni besos, ni un leve roce..

La mallorquina ha relatado como al hacerse una foto con ella, tuvo el gran descuido de posar su mano sobre la espalda de Britney. Un acto inconsciente e instintivo que desagradó sobremanera a la artista. Después de espetarle que "no iba a permitir que nadie la tocase", la cantante pidió a los agentes de seguridad que expulsaran de la sala a Marta.

La joven, incapaz de comprender lo que estaba sucediento, trató de evitar por todos los medios que la echasen, pidiendole disculpas y explicándo todo lo que había sufrido para conseguir el dinero. A lo que la princesa del pop, riéndose, respondió: "Ay, pobre, que has pagado mucho, cuánto lo siento".

El representante de la cantante intentó calmar los ánimos. Pidió a Marta que diera un poco de tiempo a Spears y volviese a intentaro. Sin embargo, Marta asegura que rehusó a hacerlo porque ya solo quería salir de allí. Estaba tan indignada que incluso se le quitaron las ganas de asistir al concierto que la artista daba después. Fue en ese mismo momento cuando Marta grabó el vídeo que ha llegado a viralizarse de una manera impresionante.

Ante lo sucedido, el manager de Britney quiso devolverle todo el dinero que Marta había pagado para disfrutar del 'meet and greet', algo que para ella no era suficiente: "Devolverme el dinero para mí no es nada, he venido desde España y he pagado vuelo y dos noches de hotel. ¿Quién me devolverá el dinero de esto ahora? ¿Vas a ser tú, Britney? Porque no voy a pagar por ti un 'meet and greet' nunca más. Y espero que nadie más lo haga".

El vídeo ha provocado un sinfín de polémica, entre aquellos que apoyan a Marta por la humillación de Britney hacia ella y otros fans que atacan a Gutiérrez por haberse inventado la historia para conseguir protagonismo.

Por su parte, Marta ha querido desmentir las acusaciones en otro vídeo, donde ha mostrado pruebas como el 'ticket VIP' del concierto. En esta segunda grabación, que ha tenido todavía más repercusión si cabe que la anterior, Marta mostraba la tarjeta Vip del encuentro, y la bolsa que regalaban por los más de 700 euros que costaba encontrarse con la diva del pop para tratar de aplacar los mensajes de aquellos que la acusaban de mentir