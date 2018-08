Kim Kardashian se 'implanta' un collar en la piel

Estamos acostumbrados a que lasmás famosas luzcan sin pudor complementos cada vez más extravagantes pero nunca habíamos visto nada así. Una nueva tendencia en accesorios aterriza dispuesta a romper con todos los estándares de joyas conocidos hasta el momento. Con Kim Kardashian, Chrissy Teigen o Tan France como modelos esta transgresora tendencia se ha hecho eco en todo el mundo.Ha sido-como no- la que ha hecho viral este estridente accesorio que tanto rechazo ha causado y es que a primera vista parece tratarse de una extensión de su propia piel. Lo que algunos han calificado de collar alienígena es en realidad un accesorio de uso temporal que forma parte del proyecto A.Human. Este proyecto plantea la posibilidad de que en el futuro las personas podrán diseñar su propio cuerpo con total libertad.La gargantilla que luce la estrella televisiva estadounidense en un vídeo a través de Twitter no dejó indiferente a nadie y es que esta joya se ilumina y se mueve. "", decía la menor del clan Kardashian.Pero ella no ha sido la única en sumarse a esta nueva "experiencia artística",también quiso lucir estas futuristas modificaciones corporales con un diseño completamente diferente al de la mujer de Kanye West. En el vídeo que publicó en su Instagram vemos brotar plumas hechas de piel de su escote algo que, aunque a muchos de sus seguidores les provoca náuseas, a su hija de dos años "le encanta"., uno de los presentadores de Queer Eye mostró en su perfil de Instagram un collar con cristales en el cuello que nos recuerdan a un cuello de lenchuguilla del futuro.Todos estas "" son obra de la, fundada por Simon Huck. Él mismo describe su compañía como la primera marca de cosmética de alta tecnología con modificaciones corporales en lugar de ropa. Por ejemplo en vez de comprar unos tacones, en el futuro podrás implantarlos en tu cuerpo como estos tacones en forma de caracol.No tendremos que esperar mucho tiempo para ver con qué nos vuelve a sorprender la marca ya que se exhibirá en ladel 5 de septiembre al 30 de septiembre mediante una experiencia de arte teatral en la que se mostrará toda la colección del proyecto A.Human.