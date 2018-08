El inesperado gesto de amor de Melanie Griffith hacia Antonio Banderas

Después de casi veinte años de feliz matrimonioson un claro ejemplo de que hay que quedarse con lo bueno. Ellos representan una de los ex matrimonios que mejor relación mantienen tras su ruptura y a día de hoy cuentan con una sana amistad con la persona con la que, al fin y al cabo, han compartido momentos vitales de sus vida.Tres años se cumplen de su divorcio en los quepor separado sin que eso quebrante su relación. A pesar de haber reconocido públicamente la admiración y respeto que le tienen al otro nunca habíamos presenciado un gesto de amor tan claro como el que Melanie le ha dedicado al padre de su hija Stella del Carmen hace unos días.tanto a nivel sentimental ya que actualmente está muy feliz junto a su actual pareja Nicole Kimbel como a nivel profesional pues se encuentra rodando bajo las órdenes de su amigo Pedro Almodóvar la película que protagonizará llamada Dolor y Gloria. Pero además hay otra buena noticia para el actor español y es que ha sido nominado para un Emmy al Mejor actor principal por la miniserie Genius: Picasso.Por este motivo la actriz estadounidense no ha querido dejar pasar la oportunidad de felicitar yencarnando a nuestro pintor más universal junto al texto: "Genius... Picasso ... Antonio nominated for Emmy! He's got my vote".

consigue hacerse con este reconocimiento, aunque lucha en la misma categoría contra dos grandes actores: Benedict Cumberbatch y Jedd Daniels.