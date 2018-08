Pelayo Díaz se casará el próximo 22 de septiembre a las afueras de Madrid

La cuenta atrás para la "" ha comenzado. O lo que es lo mismo, la recta final para. A menos de un mes para la gran cita, cada vez son más los detalles que se conocen sobre la misma. La boda se celebrará el sábado 22 de septiembre, en una finca a las afueras de Madrid. Pero el presentador y bloguero ovetense ha prometido que la fiesta comenzará el viernes y se extenderá durante todo el fin de semana.Para la organización del evento, "Pelandy" están contando con la. Junto a ellos están diseñando el plan del fin de semana en el que, además de la ceremonia civil programada para el sábado, habrá todo tipo de actividades festivas que prometen baile hasta el amanecer.Mientras la pareja está pasando esta semana unos días de vacaciones en Mallorca junto a los padres de Díaz, y su hermana Natalia, su novio y sus hijos,. Y, como era de esperar, han dejado a todo el mundo con la boca abierta.Lejos de los clásicos cartones con letra manuscrita y sobres tradicionales, el exconcursante de "Bailando con las estrellas" y su chico han diseñado una invitación protagonizada por una foto de ambos, en la que aparecen mirándose fijamente a los ojos y desnudos de cintura para arriba, sujetando cada uno un trozo de rosario que termina en las dos alianzas.Además, el argentino lleva la fecha del enlace tatuada en su brazo, además del símbolo de infinito, que se ve casi tanto como la imagen de sus abuelos que Pelayo Díaz tiene tatuada en su bíceps. La original y creativa instantánea es, autor, entre otras muchas cosas, de la portada del single "" deque tiene a más de media España revolucionada.

Durante esta semana, numerosos invitados -se dice que habrá varios centenares- han subido a las redes sociales una foto de la invitación para confirmar su asistencia y felicitar a los prometidos. Entre ellos, la presentadora y actriz-que será dama de honor junto a la hermana de Díaz-; el fotógrafo y expareja de David Delfín,; la bailarina, ex compañera del asturiano en el "talent show" de Televisión Española; la actriz; la influencer y diseñadora; la artista; entre otros.Aunque Pelayo Díaz no quiere contar muchas cosas para no desvelar sorpresas, sí, seguida de aperitivo y comida, sino que su idea es tener a los invitados completamente entretenidos y moviéndose de un lado para otro. Diversión asegurada. Tampoco se sabe nada de los trajes que los futuros cónyuges lucirán, pero sí que no habrá un estilismo único, sino cambios constantes.Habrá que esperar al gran día, porque seguro que vuelven a dejar a todo el mundo con la boca abierta.