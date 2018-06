Error fatal: tatuajes de famosos con faltas ortográficas

Kiko Rivera

Kiko Rivera pasó de poner acentos a su 'tattoo'. Twitter

Robbie Williams

UH OH. Una publicación compartida de Robbie Williams (@robbiewilliams) el 17 Abr, 2018 a las 8:59 PDT

Rihanna

also. Una publicación compartida de badgalriri (@badgalriri) el 22 Dic, 2017 a las 2:55 PST

David Beckham

David Beckham lleva escrito 'Vichtoria' en sánscrito. Instagram

Hayden Panetiere

#criticschoiceawards #haydenpanettiere Una publicación compartida de @ klitschkopanettiere el 18 Ene, 2016 a las 9:51 PST

Cuando alguien decide tatuarse , someterse a los pinchazos continuos de la aguja tatuadora, lo hace con la intención de que dure para siempre. Una frase, una palabra o un dibujo que esconden un significado único y esencial para esa persona y que le acompañará el resto de su vida.Pero, ¿qué pasa cuando ese recuerdo de tinta perenne¿Qué ocurre cuando, optando por un idioma desconocido, elegimos mal una expresión o incluso nos la inventamos?Una decisión precipitada o un mal asesoramiento causaron auténticas erratas fatales en la epidermis de varios famosos como"Cuando quieras emprender algo habra mucha gente que te dira que no lo hagas. Cuando vean que no te pueden detener te diran como lo tienes que hacer Y cuando finalmente vean que lo has logrado diran que siempre creyeron en ti. Sigo luchando", es el texto que en 2014 Kiko Rivera se tatuó en el antebrazo.La ausencia de tildes desató las burlas de los tuiteros que comentaron cosas como "El nuevo tatuaje de Kiko Rivera se queda sin tinta para las tildes" o "Y los acentos murieron... @riverakiko", algo que no sentó demasiado bien al hijo de Isabel Pantoja.El cantante británico Robbie Williams se tatuó en su pecho grandes letras con el mensaje en francésque significaNo obstante, la expresión correcta en el idioma galo es:La artista femenina Rihanna, amante de los tatuajes, también quiso adornar su piel con un mensaje en el idioma del amor. En el cuello y en letra cursiva se tatuóque podría traducirse comoPero siendo estrictamente correctos, esta expresión no existe en francés.El exjugador de fútbol David Beckham lleva más de cuarenta tatuajes alrededor de su cuerpo. Con semejante porcentaje era altamente probable que alguno de ellos escondiera algún tipo de gazapo. En su caso, es la palabraen sánscrito que lleva en el antebrazo, una declaración pública de amor hacia su mujer, la ex Sipce Girl, Victoria Beckham . Sin embargo, la palabra se tradujo mal y se añadió una letra de más, ''.La que fuera la protagonista de la serie '' también lleva un error ortográfico tatuado en su espalda. La actriz estadounidense quiso decorar su lomo con una frase italiana que rezase'. El resultado fue que se tatutó' cuando en realidad se dice 'Hay otros famosos que se arrepienten de sus tatuajes., por ejemplo, se tatuó la cadera con una palabra china que en vez de '' significaba ''.La cantante también se tatuó en su nuca 'que tenía que corresponder a, otro de los nombres de Dios. Pero como estaba mal escrito, finalmente optó por borrárselo con láser, una solución que podría ser de ayuda a aquellos otros famosos que quieran deshacerse de sus errores ortográficos en la epidermis.