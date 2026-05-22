Lidl pone a la venta el secador iónico de 11,99 euros que puede agotarse rápido: potente, con difusor y función de aire frío
El producto de Cien Beauty tiene 2.200 W de potencia, tres niveles de temperatura, dos velocidades y accesorios para moldear el pelo en casa sin gastar de más
Redacción
Lidl lo ha vuelto a hacer. La cadena alemana vende un secador iónico por solo 11,99 euros que promete convertirse en uno de los productos más buscados de la semana.
El producto está pensado para quienes buscan un secador sencillo, potente y práctico para el día a día, pero sin pagar lo que cuestan otros modelos de marcas especializadas. Y ahí está precisamente su principal gancho: por menos de 12 euros, ofrece prestaciones que cubren las necesidades habituales de cualquier baño.
Un secador barato, potente y con tecnología iónica
El secador iónico de Lidl cuenta con una potencia de 2.000-2.200 W, una cifra suficiente para conseguir un secado rápido incluso en melenas abundantes. Además, incorpora tecnología iónica permanente, pensada para reducir la electricidad estática y dejar el cabello con un aspecto más suave, brillante y manejable.
Este detalle es importante porque muchos secadores económicos se limitan a ofrecer aire caliente sin demasiadas funciones añadidas. En este caso, Lidl incluye una prestación que suele asociarse a modelos de precio superior.
Otro de los puntos fuertes del secador es que permite adaptar el secado al tipo de cabello y al resultado que se busca. Tiene tres niveles de temperatura y dos niveles de velocidad, lo que permite usarlo de forma más suave o más intensa según el momento.
También incorpora función Cool Shot, el clásico golpe de aire frío que sirve para fijar el peinado después del secado. Es una función especialmente útil para quienes quieren dar forma al pelo, marcar volumen o mantener durante más tiempo el acabado final.
El secador de Cien Beauty no llega solo. Lidl lo vende con boquilla concentradora estrecha, ideal para dirigir el aire y conseguir un alisado más preciso, y con difusor, pensado para marcar rizos naturales o dar más volumen sin deshacer la forma del cabello.
Este punto aumenta mucho el atractivo del producto, porque lo convierte en una opción válida tanto para pelo liso como para pelo ondulado o rizado.
El aparato también incluye protección contra sobrecalentamiento, una característica básica para usarlo con más seguridad. Además, dispone de filtro de aire extraíble, lo que facilita la limpieza y ayuda a mantener el secador en mejores condiciones durante más tiempo.
El cable tiene una longitud aproximada de 1,8 metros y cuenta con anillo para colgar, un detalle práctico para guardarlo en el baño sin ocupar demasiado espacio.
Cuánto cuesta y dónde comprarlo
El secador iónico de Cien Beauty está disponible en Lidl por 11,99 euros. Según la información del producto, se puede comprar online y también estará disponible en tiendas a partir del 22 de mayo.
La propia ficha del artículo destaca que la demanda es alta y que quedan pocas unidades, por lo que puede convertirse en uno de esos productos de bazar que se agotan rápido, especialmente por su precio.
Por precio, potencia y accesorios, este secador iónico de Lidl tiene todos los ingredientes para llamar la atención: cuesta menos de 12 euros, incluye difusor y boquilla, permite regular temperatura y velocidad, y añade función de aire frío para fijar el peinado.
No es un producto de lujo ni pretende serlo. Su atractivo está precisamente en lo contrario: resolver el secado diario del pelo con un aparato completo, barato y fácil de usar. Por eso puede convertirse en una de las compras más buscadas de Lidl esta semana.
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