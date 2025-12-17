Flamogar es una empresa especializada en chimeneas y estufas en Mallorca, con más de 35 años de experiencia en el desarrollo de proyectos que priorizan la eficiencia, la seguridad y la integración arquitectónica. La compañía trabaja con sistemas de gas, leña, bioetanol y eléctricos, además de chimeneas de obra a medida y soluciones de alta gama adaptadas a la arquitectura contemporánea y a las necesidades reales de cada espacio, con el valor añadido que otorga un sistema de calefacción premium.

Alianzas con fabricantes europeos

Para garantizar la calidad en proyectos de arquitectura contemporánea, es fundamental la selección del fabricante. Flamogar trabaja exclusivamente con marcas líderes del mercado europeo, destacando especialmente su colaboración con Trimline. La marca es una referencia internacional por varios factores clave:

Tecnología: Soluciones que garantizan una combustión limpia y altamente eficiente.

Versatilidad: Su catálogo incluye opciones encastrables de gas, leña y bioetanol.

Junto a Trimline, Flamogar trabaja con otras marcas líderes como Jøtul y Spartherm, muy valoradas por su alto rendimiento térmico, su fiabilidad técnica y su larga vida útil. A este núcleo de fabricantes de referencia se suma un catálogo amplio y cuidadosamente seleccionado —con marcas como Carbel, Rocal, Scan, Dru, Glamm o Italkero, entre otras— que permite aofrecer soluciones adaptadas a todos los estilos, espacios y necesidades.

Modelo Túnel Alto Eco Wave de Flagomar / Flamogar

Especialistas en chimeneas de obra y soluciones a medida

Flamogar no solo distribuye e instala chimeneas y estufas de marcas premium. Uno de los pilares de Flamogar es su experiencia en chimeneas de obra en Mallorca, diseñadas específicamente para cada espacio. Estas soluciones permiten integrar la chimenea como un elemento arquitectónico más, respetando el estilo de la vivienda y optimizando el rendimiento térmico.

La empresa desarrolla chimeneas a medida en Mallorca que responden a distintas necesidades: desde chimeneas modernas y minimalistas hasta propuestas más tradicionales.

Chimeneas de autor / Flamogar

Estufas y chimeneas de alta gama

La propuesta de Flamogar se orienta a un público que busca estufas de alta gama en Mallorca y soluciones de calefacción pensadas para el confort real del hogar. Sus sistemas destacan por ser chimeneas eficientes en Mallorca, capaces de ofrecer altas prestaciones térmicas con un consumo optimizado.

Este enfoque ha convertido a la empresa en un referente para chimeneas para casas de lujo en Mallorca, donde el diseño y la tecnología deben convivir sin concesiones. A este repertorio de piezas y trabajo excelente, se incorporan también como obras personalizadas, innovadoras, artísticas y con funcionalidades mejoradas que dialogan con el espacio y completan el discurso creativo de la firma mallorquina.

Pebetero exterior Trimline Outdoor 100G 6 / Flamogar

Asesoramiento personalizado

Además de su trabajo técnico, Flamogar apuesta por la atención directa al cliente a través de su showroom en Mallorca, donde es posible conocer de primera mano distintas opciones de chimeneas de diseño y recibir asesoramiento profesional para cada proyecto.

La combinación de experiencia, marcas líderes y un servicio personalizado ha situado a Flamogar como una de las empresas mejor posicionadas en el sector de chimeneas y estufas en Mallorca, tanto para obra nueva como para reformas.

Testimonios de clientes: Experiencia y profesionalidad en la instalación

La trayectoria de la empresa se valida en la satisfacción de los clientes en la isla. La ejecución técnica y el cumplimiento de plazos son factores recurrentes en la valoración de los usuarios, especialmente en proyectos de alto nivel.

Alejandro G. D. (5/5): "Llevábamos tiempo queriendo poner una chimenea en casa… La experiencia con otras empresas de Mallorca había sido bastante frustrante. Por fin una empresa que cumple lo que promete."

Patricia R. (4/5): "Nos decidimos por Flamogar para instalar una chimenea de gas en nuestra casa. Desde el principio el trato fue muy profesional: nos explicaron bien todas las opciones, resolvieron dudas y nos ofrecieron varias soluciones adaptadas a nuestro espacio."

Chimenea Trimline 83 Room Divider / Flamogar

FaQ

¿Necesito una salida de humos en mi vivienda para instalar una chimenea?

Sí, la mayoría de los sistemas (leña, gas atmosférico) requieren una salida de humos para garantizar la seguridad y el correcto tiro. Sin embargo, si la instalación de un conducto es inviable, existen soluciones sin salida de humos como las estufas de bioetanol o las chimeneas eléctricas. Flamogar asesora sobre la opción más adecuada en función de la estructura de la vivienda.

¿Cómo se asegura la eficiencia y se evitan problemas de humo o "mal tiro"?

El problema del humo se debe a menudo a un mal diseño o instalación del conducto. Para asegurar la eficiencia, Flamogar se enfoca en la selección de equipos trabajando con marcas como Trimline y Jøtul, que tienen tecnologías de combustión limpia. En lo que refiere al diseño de tiro, la altura y la ubicación de la chimenea se calculan para cumplir con la normativa española y asegurar la correcta evacuación de gases.

¿Es la instalación de una chimenea de gas más sencilla que una de leña?

Las chimeneas de gas encastrables suelen requerir una instalación de salida de humos más pequeña y flexible, lo que simplifica la obra en comparación con los conductos de leña. Además, no requieren de un tiro tan potente, lo que las hace ideales para proyectos contemporáneos y en zonas donde la leña es poco práctica.

¿Qué mantenimiento requiere una chimenea de leña o de gas?

El mantenimiento es esencial para la seguridad. Una chimenea de leña requiere el deshollinado anual del conducto para eliminar hollín y residuos. La de gas necesita revisiones periódicas del quemador y las conexiones de gas para asegurar la correcta combustión y estanqueidad.

¿Son las chimeneas eléctricas o los pebeteros de bioetanol una alternativa real a la calefacción tradicional?

Las soluciones de bioetanol y las chimeneas eléctricas son excelentes como calefacción auxiliar y, sobre todo, como elementos de diseño que aportan el efecto visual del fuego. El bioetanol genera calor real y no necesita tiro, pero requiere ventilación básica. Una chimenea eléctrica es 100% segura, solo requiere conexión a la red y es ideale para dormitorios o espacios donde solo se busca la estética del fuego.