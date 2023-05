La lavadora es un electrodoméstico imprescindible en nuestro hogar. Sin embargo, muchas veces no obtenemos los resultados que deseamos porque no la mantenemos lo suficientemente limpia. La acumulación de suciedad, moho y cal puede afectar su funcionamiento y reducir su vida útil. Por eso es importante limpiarla regularmente.

Afortunadamente, no se necesita gastar grandes cantidades de dinero en detergentes caros para limpiar la lavadora. En realidad, solo necesitas un ingrediente común que ya tienes en tu cocina: vinagre blanco. Este sencillo, pero efectivo producto puede ayudarte a eliminar la suciedad y el moho, y disolver la cal.

Para comenzar, rocía un poco de vinagre en el cesto y la junta y deja actuar durante una hora. Después, aclara con un paño empapado en agua tibia. El vinagre es un desinfectante natural que elimina el moho y disuelve la cal.

Para limpiar a fondo la bandeja, desmóntala y límpiala con vinagre para eliminar los restos de detergente y suciedad. Luego, vierte un par de vasos de vinagre en el tambor y otro en la bandeja del detergente. Pon la lavadora en marcha y realiza un lavado en vacío a 60 °C para eliminar la suciedad y la cal incluso dentro de las tuberías. No olvides limpiar el filtro cada quince días.

Si estás buscando una alternativa a los detergentes para lavar tu lavadora, te recomendamos utilizar ácido cítrico, una solución natural muy efectiva. Es importante llevar a cabo este procedimiento al menos una vez al mes para asegurarte de que tu lavadora funcione de manera óptima y tenga una larga vida útil.

Sin embargo, debes evitar el uso de bicarbonato de sodio, ya que no tiene propiedades desinfectantes. Además, no se recomienda el vinagre ya que con el tiempo puede dañar las partes metálicas de la lavadora. Por lo tanto, no todos los trucos caseros son adecuados para el mantenimiento de tu electrodoméstico.

Siguiendo estos consejos, podrás ahorrar en la factura de la luz y mantener tu lavadora en perfectas condiciones. Son pequeñas acciones que pueden tener un gran impacto en el funcionamiento de tu lavadora y en tu economía.