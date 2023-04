Lidl es una cadena de supermercados alemana fundada en 1930. Comenzó a expandirse en la década de los 70 del siglo pasado por el país germano y, a finales de los 80, hizo lo propio por el resto del viejo continente. Su primera tienda en España la abrió en Lleida en 1994. Desde entonces cuenta con más de 600 supermercados por todo el país.

Desde entonces la cadena de supermercados ha intentado ser un poco original en sus propuestas. En este sentido, los electrodomésticos se han convertido en un must entre sus clientes. No en vano todos los que acuden a hacer su compra diaria, casi que acaban encontrando algo que les convence en las estanterías en las que no se vende alimentación.

En este sentido, los folletos de Lidl se han convertido en los más buscados. Quién más quién menos busca en estas publicaciones cosas que regalar tanto en Navidad como en otras fechas especiales como el cumpleaños.

Pues esta vez, la cadena de supermercados alemana ha rescatado uno de sus productos de limpieza estrella. Se trata nada más y nada menos que de la "Mopa de vapor y limpiavapor de mano 2 en 1 1500 W".

Tendrás el vapor listo en 30 segundos, y lo su mejor cualidad es que ocupa muy poco espacio gracias a su mando abatible. Se puede utilizar también como herramienta de limpieza sin usar el vapor, ya que esta es extraíble. Cuenta además con una protección contra salpicaduras de agua. Podrás limpiar todo tipo de superficies. Y no solo suelos, ya que la mopa se puede usar en paredes, techos, e incluso, cristales.

La mopa incluye un embudo para introducir el agua, un vaso de llenado, una funda de microfibra para el accesorio de tapicerías, dos fundas de microfibra con tres franjas afelpadas para el suelo, un accesorio para alfombras, para esquinas y para sofás y sillones; un cepillo redondo grande y pequeño y otro alargado; y por último, un rascador, un limpiacristales y un tubo flexible.

Las opiniones favorables son numerosas: "Buena calidad, gran potencia. Fregona ligera y agradable. Es ideal para limpiar lugares inaccesibles, por ejemplo, marcos de ventanas, rincones y grietas en el baño", dice una usuaria.

