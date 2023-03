Después de un arduo día de limpieza, en el que has dedicado horas a organizar y recoger todo en su lugar, te das cuenta de que en un abrir y cerrar de ojos, todo parece estar sucio de nuevo. No obstante, esa sensación de desorden no refleja la realidad, ya que a pesar de que tu casa esté impecable, el desorden puede transmitir la impresión opuesta.

Si tienes objetos dispersos por la casa, incluso si sabes que tu hogar está limpio, la sensación de suciedad puede invadirte y sentir que necesitas limpiar de nuevo. Para evitar estas situaciones y abordar las tareas del hogar de manera fácil y natural, ha surgido una nueva técnica de limpieza que te ayudará a mantener la limpieza y el orden en casa por más tiempo. El botón secreto del lavavajillas que te hará la vida más fácil: pocas personas lo conocen La regla de los dos minutos es un método de limpieza que se está popularizando cada vez más. Te permite realizar tareas sencillas y cotidianas en tan solo dos minutos, lo que ayuda a evitar el estrés y la fatiga que conlleva la limpieza general. Estas tareas simples, como recoger una prenda del suelo o guardar un objeto en su lugar, apenas te tomarán tiempo, pero te permitirán vivir más tranquilo y sin tanto estrés. Una vez que comiences a incorporar esta técnica de limpieza en tu rutina diaria, nunca más querrás abandonarla. Así es la regla de los 2 minutos La regla de los dos minutos es una técnica de limpieza que establece que si una tarea lleva menos de dos minutos, es mejor hacerla en ese momento en lugar de posponerla. Esta regla es adaptable a todos los estilos de vida y se puede extender a toda la familia según sus posibilidades. A continuación, te presentamos algunos ejemplos de tareas de limpieza que se pueden realizar siguiendo esta regla: Lavar un plato: de esta manera, evitas acumular vajilla sucia en el fregadero.

Poner una lavadora con la ropa del gimnasio: de esta forma, la tendrás lista para cuando la necesites y no se acumulará en la cesta.

Recoger la mesa de centro del salón: evitas que se acumulen montañas de papeles que, tarde o temprano, tendrás que tirar.

Colgar la ropa que has usado: en lugar de dejarla sobre una silla, así impedirás que se arrugue.

Despejar el recibidor: evitas que se acumulen cartas sin abrir y otros objetos. Si sigues esta técnica de limpieza, podrás eliminar estas tareas de limpieza de la lista general sin apenas darte cuenta. La ventaja de que toda la familia pueda colaborar es otra de las virtudes de este truco de limpieza, ya que fomenta la colaboración y responsabilidad en el hogar.