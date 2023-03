En el hogar siempre hay una lista interminable de tareas que hacer, desde limpiar y ordenar hasta cocinar y aspirar. Sin embargo, estas labores parecen nunca terminar, y sumado a los compromisos laborales y familiares, nuestra vida puede ser realmente agitada.

Por ello, es importante conocer algunos trucos que puedan hacer más fácil nuestra rutina diaria. En este sentido, hoy te vamos a presentar un truco excepcional con el que podrás contar fácilmente siempre que lo necesites, utilizando solamente hojas de laurel, que se suelen utilizar para condimentar la carne y otros platillos.

En muchas ocasiones, un pequeño gesto puede resolver los pequeños problemas que surgen en la mayoría de hogares. Por tanto, hoy te vamos a mostrar cómo las hojas de laurel pueden ayudarte a resolver un problema muy común. En efecto, en otoño e invierno, cuando no es posible mantener las ventanas abiertas por mucho tiempo, pueden aparecer malos olores en la casa. Además, estos olores también pueden aparecer en armarios, cajones y muebles que no solemos abrir a menudo debido al polvo y la suciedad acumulada.

Pero no te preocupes, tenemos una solución fácil, económica y rápida para ti. Lo más probable es que tengas una aspiradora en casa y, al usarla, hayas notado que el aire de tu hogar no siempre huele fresco, sino todo lo contrario. Si los filtros y componentes de la aspiradora no están limpios, cada vez que la utilices esparcirás malos olores en el aire y las micropartículas de polvo, lo que volverá a ensuciar las habitaciones.

Por tanto, antes de probar el truco del laurel, asegúrate de que tu aspiradora esté completamente limpia y seca en todas sus partes. Para limpiarla adecuadamente, consulta el manual de instrucciones de tu modelo o busca información en línea. Por lo general, los pasos para limpiar una aspiradora son los mismos.

Una vez que hayas limpiado todo a fondo, solo te queda poner en práctica este truco sencillo para mantener tu hogar con un aroma maravilloso. Toma unas hojas de laurel y desmigájalas en la bolsa de la aspiradora o en el receptáculo de la suciedad. Luego, enciende y emplea la aspiradora como lo haces habitualmente. Notarás un agradable aroma a laurel en el aire, tan agradable que querrás usar este truco todos los días.

Pero ten en cuenta que el laurel no solo huele bien, sino que también es capaz de eliminar los malos olores si lo utilizas de algunas formas ingeniosas que merece la pena probar.