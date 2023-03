La limpieza y el mantenimiento de la lavadora son esenciales para asegurar que nuestras prendas queden limpias y frescas después de cada lavado. Para ello, es importante seguir ciertas precauciones al lavar la ropa, como separar por colores y usar la cantidad de detergente recomendada por los fabricantes.

Sin embargo, incluso siguiendo estas precauciones, es posible que la lavadora no funcione adecuadamente debido a averías o falta de mantenimiento. A menudo, el cajetín de la lavadora entra en contacto con agua y detergente, lo que puede dar lugar a la aparición de microorganismos que afectan la efectividad del lavado. Por lo tanto, te recomendamos que sigas los consejos que te damos en el siguiente artículo.

Estos son los pasos que debes seguir para que la ropa salga de la lavadora en las mejores condiciones posibles

En primer lugar, para que la ropa salga siempre en las mejores condiciones posibles debes clasificarla separándolas por color y tipo de tela. Es fundamental que no mezcles la ropa blanca con la de colores, ya que los tintes pueden transferirse y manchar la ropa. Además, asegúrate de que las prendas delicadas no se laven con las más resistentes, porque pueden dañarse.

Una vez que tengas las prendas separadas, revisa las etiquetas de cuidado en cada prenda para asegurarte de que las lavas según las recomendaciones del fabricante. Si una prenda necesita lavarse en agua fría o en ciclo suave, es importante que lo hagas para evitar que se dañe.

Luego, elige el detergente adecuado para cada carga. Hay muchos tipos de detergentes en el mercado, por lo que debes elegir uno que sea adecuado para la ropa que vas a lavar. Si tienes alguna mancha difícil, utiliza un quitamanchas antes de lavarla.

Una vez que hayas cargado la lavadora, asegúrate de no sobrecargarla. Si la llenas demasiado, la ropa no se lavará de manera adecuada y puede quedar sucia o dañada. Por otro lado, si no llenas la lavadora lo suficiente, estarás desperdiciando agua y energía.

Por último, asegúrate de usar el ciclo adecuado para cada tipo de carga. Si lavas ropa blanca, usa un ciclo con agua caliente para que quede bien limpia. Si lavas ropa de colores, usa un ciclo con agua fría para evitar que los colores se desvanezcan. Aquí te explicamos todos los programas que suelen tener las lavadoras para que evitar confusiones y meteduras de pata:

El objeto que debes meter en la lavadora para que la ropa salga como nueva

El secreto para no dañar la ropa cuando se lava está en poner tres bolas de papel de aluminio en el tambor. Se recomienda que sean del mismo tamaño que un puño y que se introduzcan con el objetivo de evitar que las prendas produzcan fricción y se desgasten. Estas bolas se pueden utilizar en varios lavados sin tener que reemplazarlas y gastar papel de más.

El aluminio es uno de los elementos químicos más comunes en la corteza terrestre. Por esta razón, es sencillo obtenerlo y utilizarlo para fabricar las pelotas para el truco de lavado. Lo mejor es que el aluminio no es tóxico y no daña ni la ropa ni la lavadora. Debido a su flexibilidad, es un material muy popular en la industria automotriz y en la elaboración de utensilios de cocina.