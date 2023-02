Si has tenido la suerte de poder independizarte o cambiar de piso, teniendo en cuenta las mensualidades y requisitos que se están pidiendo en general (como es el caso de Baleares, donde el alquiler está en su máximo histórico), hay algunos aspectos que debes tener en cuenta cuando se trata de la limpieza del hogar.

Ten en cuenta que no eres ni el primero ni el último que vive allí, por lo que hay muchos muebles, electrodomésticos y estancias del hogar que no sabes quién ha tocado, quién ha usado o cómo se han utilizado, principalmente. Es más, si llevas varios años en el mismo piso, también te recomendamos que continúes leyendo para que revises si alguna vez has limpiado estas partes de la casa.

Estas son las 5 cosas (aunque hay más) que debes limpiar sí o sí cuando te mudas a un piso o una casa nueva para asegurarte de que todo está bien limpio.

Interruptores y pomos de las puertas. Los empleamos a diario, varias veces, e incluso lo tocan varias personas distintas en el transcurso de días, semanas o meses, por lo que es imprescindible que los limpies con una bayeta humedecida con multiusos desinfectante que elimine todos los gérmenes y las bacterias que van acumulando con el paso del tiempo. Colchón. Además de darles la vuelta una vez al año, los colchones necesitan una buena limpieza periódica porque acumulan una gran cantidad de ácaros, polvo y sudor, entre otras cosas. Te animamos a que visites este artículo donde te explicamos como limpiarlo en profundidad con tres trucos caseros. Armarios. Haces el cambio de la ropa dependiendo de la temporada del año en el que estemos varias veces y si nunca te has detenido a sacar todas tus prendas y limpiar las baldas y las paredes de este mueble, es el momento. Aunque no lo parezca porque siempre está cerrado, suele acumularse polvo en él. Lavadora. Limpiar la lavadora en profundidad cada cierto tiempo es imprescindible tanto para que tu ropa salga limpia y perfumada como para que el electrodoméstico se mantenga en buenas condiciones durante mucho tiempo. Existen varias formas de hacerlo, aquí te explicamos cómo hacerlo con una botella de vinagre de limpieza. Cubos de basura. ¿Alguna vez te has parado a darle una buena limpieza a los cubos de basura? Tanto el interior como el exterior suele mancharse por los restos que tiramos, además, el exterior suele acumular mucho polvo. Si no tienes una zona amplia donde hacerlo, aprovecha el día que vayas a limpiar el cuarto de baño para darles un buen repaso en la ducha o en la bañera.

Más consejos para tener la casa como los chorros del oro en nuestra sección de Decoración

Recuerda que en nuestra sección de Decoración puedes encontrar decenas de trucos de limpieza que harán tu vida más sencilla, permitiendo que tengas tu hogar limpio y listo para cualquier visita. Se trata de pequeñas ayudas que hemos recopilado en los diferentes foros de internet y en las principales redes sociales en los que más saben de mantener a punto tu hogar te cuentan sus experiencias.

Entre ellos podrás encontrar un aparato para quitar la suciedad de las persianas por fuera y dejarlas como nuevas, dos trucos de limpieza con pasta de dientes y una media con los que harás maravillas y dejarás el salón como nuevo, el truco que los profesionales no quieren que sepas para tener el lavavajillas reluciente o cómo blanquear tu ropa en la lavadora con este producto de Mercadona.

No es necesario invertir demasiado tiempo ni gastarse mucho dinero para tener todas las estancias del hogar impecables. Basta con que sepas hacerlo de una forma eficiente para que los resultados sean los óptimos y los que un hogar como el tuyo merece. Deseamos que los trucos que te aportamos en nuestra sección de Decoración encajen en tus rutinas de limpieza y puedas aplicarlos de forma eficiente para eliminar ese dolor de cabeza que puede llegar a ser la limpieza del hogar y la organización y orden de este.