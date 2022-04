Tener unas zapatillas blancas es un deporte de riesgo, sobre todo si eres de esas personas que no paran quietas. Cualquier prenda de color blanco tiene peligro de mancharse en cuanto se compra y en el caso de los zapatos, es aún peor.

Para poder deshacerte de las manchas de las zapatillas blancas y devolverlas a su color original, tus mejores amigos serán el bicarbonato y el vinagre blanco. Además, su uso es antibacteriano y elimina el mal olor que se queda en los playeros por el uso continuado.

Para la mezcla, tienes que hacerte con media taza de vinagre blanco, un cuarto de taza de bicarbonato de sodio y un cepillo. Mezcla los ingredientes y espera a que desaparezca la espuma inicial que se formará por el contacto de ambos.

A continuación, frota la mezcla en las zapatillas con la ayuda de un cepillo. Cuando ya hayas terminado, déjalas reposar durante media hora antes de limpiar el exceso con una bayeta húmeda.

No debemos olvidar los cordones pues son esenciales y a veces nos olvidamos de su estado. No sirve de nada llevar unos playeros limpios, blancos, como nuevos y después que unos cordones en mal estado nos arruinen nuestro look.

Para lavar los cordones es bueno meterlos dentro de una funda de lavado o bien en una bolsita de tela para que no se pierdan, y después introducirlos en la lavadora.

No suele haber problemas si lo hacemos con cuidado de que no salgan de su bolsa y se queden por dentro de la máquina. Seguro que hasta perdido muchos.

Agua caliente y lejía

Otro remedio casero, aunque un poco más abrasivo, es introducir las zapatillas en un barreño con agua caliente y un chorro de lejía neutra. Ayúdate con un cepillo y frótalas. También puedes añadir un poco de lejía en el cepillo para intensificar el efecto. Después solo nos quedará retirar con agua todos los restos y dejar que sequen las zapatillas y ya las tendremos listas para la próxima.

