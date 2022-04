Está claro que Japón tiene métodos para todo y que es el origen de muchas formas de ordenar y de limpiar la casa. Los japoneses siempre han tenido fama de ser ordenados, pero sobre todo disciplinados, de hecho, de allí viene Marie Kondo, una mujer que revolucionó las formas de ordenar los armarios, cajones y la casa en general.

Sin embargo, al método Konmari le ha salido una competencia que está ganando fuerza y que se llama Danshari.

¿En qué consiste el método Danshari?

La creadora de este nuevo método es Hideko Yamashita, la autora del libro 'Dan-sha-ri: ordena tu vida' que publicó en 2016. Este nombre proviene de las palabras japonesas 'dan' que significa rechazar cosas innecesarias, 'sha' que significa deshacerse de las cosas inútiles que uno posee y 'ri' que se refiere a detectar el deseo insano por las cosas innecesarias.

La premisa que utiliza la creadora de este método es la siguiente: "¿Necesita mi yo presente las posesiones que ahora mismo tengo? Si la respuesta es no, ¿por qué me cuesta tanto deshacerme de estas cosas que he ido acumulando durante años, y que a fecha de hoy sigo guardando? ¿Qué es lo que me lleva a hacerlo?".

Esta filosofía de vida que propone Yamashita se está poniendo de moda y es una manera de buscar la felicidad a través de la sencillez material, ya que, al ordenar, aprovechamos mejor el espacio, tomamos conciencia de lo que nos rodea y de qué podemos utilizar. Para poder llevar a cabo este método debes decidir cuál es la utilidad que le das al objeto y no al objeto en sí, ya que a la hora de organizar tu casa, tendrás que decidir qué cosas solo están cogiendo polvo.

Transformar lo que nos rodea y quedarnos con lo que verdaderamente necesitamos para empezar a transformar el exterior y nuestro interior, para así conocernos mejor a nosotros mismos, lograr estabilidad y felicidad, así lo explica Hideko Yamashita.

Las cinco reglas de oro del método Danshari