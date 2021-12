Durante los años se han ido afianzando diferentes maneras de limpiar las estancias de la casa y, las personas que se dedican a eso en sus hogares y que además, les gusta innovar, han conseguido recopilar una gran cantidad de maneras muy eficaces y económicas de mantener su casa en las mejores condiciones posibles. Estos suelen estar sujetos a ingredientes que tenemos en la despensa o en los armarios y que nunca faltan, dejando a un lado los productos químicos específicos que suelen ser muy fuertes además de algo más caros.

En la actualidad, todos estos trucos están volviendo, de manera que podemos recoger toda la sabiduría de nuestros abuelos y abuelas e incluso padres y madres en lo que a limpieza de refiere tanto si hablamos de fregar el suelo, como de limpiar el horno o el baño.

En este caso, vamos a hablar de los muebles de madera y de mantenerlos como el primer día conservando su brillo. Tanto si es una estantería, una cómoda, unas baldas, una mesa o un elemento decorativo puedes conseguir lo que te propones con este consejo casero y mantenerlo en un estado en el que dure muchos años.

Fórmula mágica

Uno de los abrillantadores naturales que puede que no se te haya pasado por la cabeza, aunque es muy común, es el aceite de oliva. Cierto es que no es barato pero no es necesario utilizar el virgen extra y tampoco tienes que usar mucha cantidad. Lo que tienes que hacer es coger un paño limpio y hacerte con una botella con espray (para lo malgastar), de esta manera, rocías el trapo con el aceite y lo pasas por el mueble.

Llevarlo a otro nivel

Si quieres darle un extra de cuidado y pasar al siguiente nivel con otro ingrediente, tienes que añadir zumo de limón al aceite, de esta manera le darás aroma y un extra de mantenimiento que la madera agradecerá.

Para ello, solo tienes que poner dos partes de aceite por una de limón, mejor que sea fresco, ya que si no se le irán las propiedades con el tiempo y el abrillantador casero que tengas hoy, no te servirá en unos días. Por eso, es mejor hacer poca cantidad y no desperdiciar.

Como información extra, también puedes poner un poco de vinagre y crear el combo mágico de limpieza, desinfección y brillo.