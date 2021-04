Más de la mitad de los hogares españoles tienen un lavavajillas en su cocina, según recoge el INE, un electrodoméstico pensado para ahorrarnos mucho tiempo en una de las tareas más tediosas y repetitivas del hogar.

Sin embargo, no siempre sabemos utilizarlo bien y sacarle el máximo partido. En ocasiones, seguimos repitiendo hábitos que a día de hoy no tienen sentido. Uno de los más extendidos es el de enjuagar los platos antes de meterlos al lavavajillas.

Tanto la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU como empresas especializadas en el sector como Finish, recalcan que no hay que llevar a cabo un prelavado manual antes de meterlos en el lavavajillas. "Algunos de nosotros al realizar esta acción nos sentimos más seguros, creemos que no quedará ninguna mancha en la vajilla, pero en realidad si enjuagamos los platos antes de meterlos en el lavavajillas resulta menos eficiente en cuanto al ahorro de agua. Los lavavajillas funcionan con altas temperaturas para asegurarse de que los platos estarán perfectamente limpios al final del ciclo de lavado", cuenta la página web de Finish.

Es decir, realizar este acto conlleva dos problemas: el primero es que habremos gastado más agua y energía de la necesaria, algo nada ecológico. La segunda es que, si los platos ya están casi limpios, las enzimas del jabón rinden menos. Así que lavar los platos antes de meterlos en el lavavajillas también hace que no aprovechemos al máximo el potencial de estos electrodomésticos.

Muchos modelos vienen con un sensor que evalúan cuánta agua necesitan para limpiar los platos al inicio del ciclo, por lo que si los hemos enjuagado previamente, puede que la lectura no se haga de forma correcta y no se laven bien los platos. Basta con quitar los restos de comida con una servilleta antes de meter la vajilla a lavar. Los electrodomésticos más recientes actualmente vienen totalmente equipados para limpiar cualquier tipo de suciedad. Y, según apunta Finish, los lavavajillas no solo ahorran energía y electricidad, también son mucho mejores en términos de eficiencia en el uso del agua para el medioambiente.