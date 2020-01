El 'classic blue' es el color del año: consejos 'low cost' para integrarlo en casa

El azul reinará este año encumbrado por el Pantone Color Institute con su 'classic blue'. Según los expertos, este color es "atemporal' y "duradero". Además, aseguran que "insta a la calma, a la confianza y a la conexión y que resalta nuestros deseos de establecer unas bases sólidas para construir un futuro mejor".



"Estamos viviendo una época que requiere fe y confianza. Esa es la clase de consistencia que expresa el 'classic blue", asegura Leatrice Eiseman, Directora Ejecutiva de Pantone Color Institute, quien lo describe como un azul sólido.



La pregunta es... ¿cómo incorporarlo a la decoración de casa? Si vas a hacer una obra grande, lo tienes muy fácil, ya que empiezas de cero. Pero si lo que quieres es hacer un lavado de cara a tu casa e incorporar el color azul a tu vida este 2020, sin mucho presupuesto, estos son algunos consejos que puedes seguir.



Pintar una pared

Poner papel pintado

Cambio de fundas y cojines

Cortinas

Otros complementos para darle el toque a tu casa

El primer consejo es pintar alguna pared de tu casa del azul que reinará este año.Además, puedes hacerlo tú mismo. Solo necesitarás la pintara adecuada, un rodillo y un poco de papel para no manchar el suelo.¿Sencillo, no? Eso sí, no te pases.Mejor solo un paño para no recargar la estancia. Además, como es un tono oscuro, puedes pintar sobre distintos tonos dando varias capas. Si tienes un color muy oscuro también sobre la pared, necesitarás la ayuda de un profesional para levantarlo.Otra opción, parecida a la de la pintura, es el papel pintado. También puedes ponerlo tú mismo y aunque la gente le tiene bastante 'miedo'Solo necesitarás el papel adecuado, que lo puedes comprar en multitud de tiendas, cola, varias brochas, cúter, algunos paños, una regla, papel y un rodillo para sellar bien las juntas entre pliego y pliego. Este toque especial puede cambiar por completo el estilo de la habitación que elijas.Si no te atreves con nada de lo anterior, una opción bastante barata y que desde luego cambia el estilo de tu casa es actualizarde la habitación. Si no tienes cojines, puedes aprovechar para comprar varios (al menos cuatro) de diferentes tamaños y combinarlos entre sí.Lo mismo con el salón. Puedes comprar una funda 'classic blue' para el sofá y añadirle al mismo algunos cojines de tonos que se complementen.Otra opción, que lo suyo es combinar con alguna de las anteriores, es un cambio de cortinas. Puedes acceder a algunas bastantes baratas, sobre todo de tela básicas, y dar un toque totalmente diferente a tu casa.Por último, puedes completar la decoración de tu casa con el 'classic blue' comprando todo tipo de complementos que se te ocurran, desde, pasando por percheros, velas o cuadros. Cualquier detallito que se te ocurra, por insignificante que parezca intensificará la tendencia que quieres llevar en tu casa.