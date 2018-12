La Navidad está a la vuelta de la esquina. Los árboles, las luces de colores y los adornos inundan las casas y las calles de todo el mundo. Si este año te ha pillado el toro y todavía no has preparado tu hogar para estas fechas, aquí te proponemos una serie de ideas originales y baratas para decorar tu casa esta Navidad.



Coronas de Navidad caseras

Las coronas de Navidad son cada vez más populares en nuestro país. Si decoras tu puerta con uno de estos adornos conseguirás que a tus invitados les invada el espíritu navideño nada más entrar en tu casa, y si son caseros mejor. Porque con un poco de imaginación y maña puedes fabricar tú mismo coronas de Navidad de lo más originales a partir de piñas, corchos, ramas o cualquier cosa que imagines.

Haz tu propio globo de nieve



Este adorno navideño 'low cost' encantará sobre todo a los más pequeños de la casa. Para crearlo solo necesitarás tarros de conservas que tengas por casa, una figurita, agua, un poco de algodón, purpurina y un pegamento resistente al agua.

Comienza limpiando bien los tarros para eliminar todo rastro de etiquetas. Después pega la figura que hayas elegido en el reverso de la tapa del tarro y fija alrededor de ella un poco de algodón (lo suficiente para que la tapa no se vea). Después llena el tarro y añádele la purpurina. Para terminar sólo tendrás que cerrar la tapa de tu globo de nieve y sellarlo con pegamento para que el agua no se escape.



Unas velas navideñas

Las velas son siempre una opción perfecta y barata para decorar tu casa en Navidad. Puedes utilizarlas como centro de mesa, para decorar un rincón específico, para iluminar con una luz cálida o para dar una nueva fragancia a tu vivienda.

Una forma original y sencilla de dar a tus velas un toque navideño es decorarlas con unas ramitas de canela.

Otra opción para conseguir un centro de mesa original con velas colocarlas en macetas y darle un toque más rústico con unas ramas de pino, musgo, piñas o madera.



Unos simpáticos elfos con piñas



Con unas sencillas piñas, lana y un poco de algodón puedes fabricar estos simpáticos personajes con los que decorar tu casa. Si lo de tejer no es lo tuyo puedes sustituir la lana por fieltro o cartulina.

Muñecos con corchos



Pero no sólo con pichas podrás crear estos adorables duendecillos. Con unos corchos de botellas, alambres y globos de plástico o cartulinas conseguirás unos graciosos muñecos con los que decorar tu casa esta Navidad sin tener que gastarte mucho dinero.

Copo de nieve con corchos



Si lo tuyo no son las típicas coronas navideñas y tienes la opción de conseguir unos cuantos corchos de botellas, puedes decantarte por crear con ellos un copo de nieve, otro de los símbolos de esta época del año.

Sólo necesitas un poco de pegamento para crear la forma que más te guste y decorar tu pared en Navidad con esta idea sencilla y barata.



Árboles de Navidad caseros



¿Te ha pillado el toro este año y todavía no tienes árbol de Navidad? ¿O simplemente no tienes sitio para colocarlo? Ahora ya no tienes escusa. Aprovecha estos días para dejar a tus invitados con la boca abierta creando árboles de Navidad caseros con ramas. Sólo tendrás que recrear la silueta del abeto con unos cuantos palos y colgarlo en una pared o colocarlo sobre una mesa si está más elaborado.

