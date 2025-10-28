La gran rebaja de Lidl en uno de sus electrodomésticos estrella: menos de 64 euros por su freidora de aire
Cuenta con dos cestas de 5,5 litros cada una
Lidl sorprende a sus clientes con una gran rebaja en uno de sus principales productos: la freidora de aire.
Con un precio de 63,99 euros, la cadena ofrece un descuento del 68% sobre su precio original (199,99 euros) en la MasterPro Freidora de aire vertical. Este electrodoméstico cuenta con una pantalla digital táctil para controlar el tiempo y la temperatura de las recetas.
Con sus dos cestas de 5,5 litros cada una, esta freidora de aire cuenta con revestimiento antiadherente y una tecnología de circulación del aire de alta velocidad para freír los alimentos sin añadir aceite en el proceso. Además, cuenta con una potencia de 2400 W y pesa 8 kilos.
Lidl avisa de que la entrega de este producto que se puede comprar online puede tardar entre 24 y 72 horas, un día más si el envío se realiza a Baleares.
Cómo limpiar la freidora de aire en 3 pasos
- Extrae todas las partes que sean desmontables. Consulta el manual del fabricante, porque algunos elementos (normalmente, la cesta) se pueden meter directamente en el lavavajillas, pero no los laves a máquina si el fabricante no lo indica así.
- La resistencia puedes limpiarla con una esponja o paño con agua caliente. Si hay grasa incrustada, aplica una disolución de agua y bicarbonato sódico, deja actuar 15 minutos y aclara con agua caliente.
- Para el resto del interior, puedes utilizar igualmente un paño con agua caliente bien escurrido. Si hay mucha grasa o quedan olores persistentes, podrías utilizar también una disolución de agua con bicarbonato sódico o jabón de lavar vajillas a mano, aunque no suele
