La gran rebaja de Lidl en uno de sus electrodomésticos estrella: menos de 64 euros por su freidora de aire

Lidl sorprende a sus clientes con una gran rebaja en uno de sus principales productos: la freidora de aire.

Con un precio de 63,99 euros, la cadena ofrece un descuento del 68% sobre su precio original (199,99 euros) en la MasterPro Freidora de aire vertical. Este electrodoméstico cuenta con una pantalla digital táctil para controlar el tiempo y la temperatura de las recetas.

Con sus dos cestas de 5,5 litros cada una, esta freidora de aire cuenta con revestimiento antiadherente y una tecnología de circulación del aire de alta velocidad para freír los alimentos sin añadir aceite en el proceso. Además, cuenta con una potencia de 2400 W y pesa 8 kilos.

La freidora de aire de Lidl con un 68% de descuento / Lidl

Lidl avisa de que la entrega de este producto que se puede comprar online puede tardar entre 24 y 72 horas, un día más si el envío se realiza a Baleares.

Cómo limpiar la freidora de aire en 3 pasos