La gran rebaja de Lidl en uno de sus electrodomésticos estrella: menos de 64 euros por su freidora de aire

Cuenta con dos cestas de 5,5 litros cada una

Un punto de venta de Lidl.

Un punto de venta de Lidl. / Europa Press

Duna Márquez

Lidl sorprende a sus clientes con una gran rebaja en uno de sus principales productos: la freidora de aire.

Con un precio de 63,99 euros, la cadena ofrece un descuento del 68% sobre su precio original (199,99 euros) en la MasterPro Freidora de aire vertical. Este electrodoméstico cuenta con una pantalla digital táctil para controlar el tiempo y la temperatura de las recetas.

Con sus dos cestas de 5,5 litros cada una, esta freidora de aire cuenta con revestimiento antiadherente y una tecnología de circulación del aire de alta velocidad para freír los alimentos sin añadir aceite en el proceso. Además, cuenta con una potencia de 2400 W y pesa 8 kilos.

La freidora de aire de Lidl con un 68% de descuento

La freidora de aire de Lidl con un 68% de descuento / Lidl

Lidl avisa de que la entrega de este producto que se puede comprar online puede tardar entre 24 y 72 horas, un día más si el envío se realiza a Baleares.

Cómo limpiar la freidora de aire en 3 pasos

  • Extrae todas las partes que sean desmontables. Consulta el manual del fabricante, porque algunos elementos (normalmente, la cesta) se pueden meter directamente en el lavavajillas, pero no los laves a máquina si el fabricante no lo indica así.
  • La resistencia puedes limpiarla con una esponja o paño con agua caliente. Si hay grasa incrustada, aplica una disolución de agua y bicarbonato sódico, deja actuar 15 minutos y aclara con agua caliente.
  • Para el resto del interior, puedes utilizar igualmente un paño con agua caliente bien escurrido. Si hay mucha grasa o quedan olores persistentes, podrías utilizar también una disolución de agua con bicarbonato sódico o jabón de lavar vajillas a mano, aunque no suele
@coviran.es Mil trucos para limpiar la airfryer pero pocos que no la dañen!! ❤️‍🩹 Aquí os dejamos nuestra favorita cuando se acumula mucha grasa incrustada #airfryer #limpiezaprofunda #tips @Marta y Helena ♬ vlog, chill out, calm daily life(1370843) - SUNNY HOOD STUDIO

