El zumo de naranja natural 100% exprimido forma parte de la cultura alimentaria de España y, especialmente, de la Comunidad Valenciana. Más allá de su sabor refrescante, es reconocido por su aporte nutricional y por el papel que desempeña en la economía agrícola del país. En los últimos años han surgido preguntas como: ¿es bueno tomar zumo de naranja?, ¿qué propiedades tiene?, ¿engorda? o ¿cuál es el mejor zumo envasado? Las respuestas claras basadas en ciencia y realidad productiva se encuentran en el Comité de Gestión de Cítricos.

España es una de las grandes potencias mundiales en producción y exportación de cítricos. Produce entre 6 y 7 millones de toneladas de cítricos al año, lo que representa un valor de mercado que oscila entre los 4.000 y los 4.700 millones de euros. De esa producción, hasta 1,2 millones de toneladas de naranjas y clementinas se transforman en zumo natural 100% exprimido cada año. Esta fruta, aunque no siempre cumple con los estándares comerciales del mercado en fresco (por calibre o estética fundamentalmente), mantiene el 100% de sus propiedades organolépticas y no se desperdicia: se exprime. Así se refuerza no solo el valor alimentario del zumo, sino también la eficiencia y sostenibilidad de toda la cadena agroalimentaria.

El personal humano detras de cada vaso de zumo / cedida

Sostenibilidad en el proceso de producción / cedida

El valor del campo en casa / cedida

¿Qué propiedades y nutrientes aporta el zumo de naranja natural?

El zumo de naranja 100% exprimido aporta una notable cantidad de vitamina C, esencial para el sistema inmunitario. También es fuente de ácido fólico, potasio, flavonoides y antioxidantes naturales. A diferencia de otros zumos industriales, el natural conserva la mayoría de los compuestos bioactivos de la fruta original. Además, tiene un papel funcional en la dieta diaria: el zumo de naranja hidrata, aporta energía y complementa el consumo diario de fruta.

¿Cuál es el impacto del sector citrícola en la sostenibilidad y la economía?

El sector citrícola español ha respondido con una campaña innovadora de divulgación y educación: ‘Nada más que zumo. Nada menos que zumo’, una iniciativa creada por el Comité de Gestión de Cítricos, Anecoop, Agriconsa y Zumos Valencianos del Mediterráneo, con el respaldo de la Generalitat Valenciana. Esta campaña nace con el objetivo de desmentir mitos, promover hábitos saludables basados en evidencia científica para conectar con las generaciones más jóvenes.

Entre las acciones destacadas de este proyecto se encuentra el desarrollo de un videojuego educativo disponible en la web www.nadamasquezumo.com. Esta herramienta busca enseñar de forma interactiva y estimulante el proceso de producción del zumo de naranja natural, desde el campo hasta el vaso, mostrando el esfuerzo, innovación y compromiso que hay detrás de cada naranja exprimida.

Descubre el Zumotrón junto a los más pequeños de la casa / cedida

La industria del zumo cumple un papel clave como reguladora del mercado de fresco. A través de ella se valorizan millones de kilos de fruta que, de otro modo, se convertirían en residuos orgánicos. Esta transformación no solo reduce el desperdicio alimentario, sino que también refuerza un modelo de economía circular: del cítrico se aprovecha todo. La pulpa se utiliza para la industria alimentaria, las pieles para la fabricación de aceites esenciales y las cáscaras sobrantes para la elaboración de pellets destinados a la alimentación animal.

El impacto de esta actividad va más allá del producto final. El sector citrícola es también un motor económico y social, que genera más de 280.000 empleos directos. Además, los cultivos cítricos contribuyen a la lucha contra el cambio climático actuando como sumideros de carbono y generando oxígeno.

Destacado: Nada más que zumo. Nada menos que zumo.

En cuanto al consumo, es importante aprender a distinguir el mejor zumo de naranja. La mejor opción siempre será el zumo 100% exprimido, sin edulcorantes ni azúcares añadidos. El sector citrícola español promueve este tipo de zumo, con el fin de preservar tanto el perfil nutricional como el sabor y las propiedades naturales del producto.

Consumir zumo de naranja natural es mucho más que una rutina. Es apoyar un modelo de producción responsable, una industria arraigada en el territorio, y una red de agricultores, técnicos, investigadores y empresas comprometidas con la sostenibilidad y la salud pública. Cada etapa del proceso refleja una forma de entender la alimentación que pone en valor lo local, lo saludable y lo esencial.

En un contexto donde la desinformación gana terreno y la confianza en los alimentos necesita argumentos sólidos, el sector citrícola responde con transparencia, evidencia científica y una apuesta firme por la educación alimentaria. Nada más que zumo. Nada menos que zumo.