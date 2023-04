Descubre la nueva revolución en la cocina moderna: las freidoras de aire. Al igual que la Thermomix, estos electrodomésticos se han convertido en uno de los artilugios de cocina más populares en muchos hogares debido a sus múltiples usos.

Las freidoras de aire destacan por su característica más atractiva: cocinar alimentos más saludables con menos calorías que si se hubiera empleado aceite. Además, este método de cocción es más rápido que el horno, se precalienta en un santiamén y gracias a su pequeño tamaño y piezas extraíbles, su limpieza es sencilla y rápida.

Otra gran ventaja es que las freidoras de aire permiten despreocuparte en la cocina, no es necesario darle la vuelta a los alimentos ni estar pendiente de que se frían todas las partes. ¡Y además, son muy sencillas de usar y no dejan olores desagradables en casa!

Lo que nadie cuenta sobre las airfryer que debes saber

Si te preocupa tu salud y buscas una cocina más saludable, las freidoras de aire pueden ser una excelente opción. Aunque no conseguirás un alimento tan crujiente como con el aceite, esto no tiene demasiada relevancia.

Es cierto que hay estudios que demuestran que el aceite utilizado en la fritura puede ser perjudicial para la salud, por lo que las freidoras de aire te permiten cocinar alimentos saludables y evitar su consumo.

Es importante destacar que la capacidad de estas freidoras es limitada y puede ser complicado freír grandes cantidades de alimentos. Sin embargo, esto no supone un problema si sueles cocinar porciones individuales o pequeñas cantidades de comida.

Es recomendable tener en cuenta que hay ciertos alimentos que no son adecuados para la freidora de aire, como los quesos o alimentos con masas húmedas. Además, no se aconseja su uso para rebozados al estilo pescado frito, alitas, etc., ya que requieren una temperatura elevada.

Si quieres adquirir una freidora de aire, asegúrate de que tenga buena capacidad y esté fabricada con materiales de calidad. Además, es fundamental leer el manual de instrucciones para conocer bien su funcionamiento y utilizarla de forma segura.

En definitiva, las freidoras de aire son una excelente opción para cocinar de forma saludable, aunque no sean adecuadas para todos los alimentos. Si se cuidan y utilizan correctamente, pueden convertirse en uno de los electrodomésticos más utilizados en la cocina.