Añadir o eliminar productos del stock es común en los supermercados, pero cuando desaparece uno de nuestros favoritos sin aviso, es un fastidio. Hace poco, Mercadona sorprendió a sus clientes al retirar un producto popular sin dejar rastro.

Las tiendas de alimentos siempre están analizando el mercado para lanzar nuevas opciones y mantener contentos a sus clientes fieles. A veces, como en este caso, deciden retirar un producto de forma temporal o permanente por varias razones.

Los clientes de Mercadona han expresado su descontento por la eliminación de productos populares en el supermercado, como las galletas de gofre y caramelo, la crema de arroz y lentejas, y ahora un producto congelado más. Muchos han recurrido a las redes sociales para quejarse.

Adiós a las albóndigas congeladas de Mercadona

La cuenta de Twitter de Mercadona es muy activa y suele responder preguntas sobre sus productos. Pero esta vez, la respuesta no fue buena: la cadena confirmó que ha retirado las albóndigas congeladas de su catálogo.

Las albóndigas congeladas han sido uno de los últimos productos que Mercadona ha decidido retirar de su surtido. Tras no verlas en el supermercado, una usuaria ha preguntado a la cadena si las habían retirado y esta ha sido su respuesta: “Sentimos decirte que las hemos retirado”. Todavía se desconoce si se trata de una retirada temporal o no, pero todo apunta que ya no se podrán volver a comprar en Mercadona.

Hola Estefanía. Si, sentimos decirte que las hemos retirado. — Mercadona (@Mercadona) 19 de febrero de 2023

Mercadona ha eliminado varios productos en las últimas semanas. Unas de las pérdidas más grandes para los consumidores han sido la pizza congelada Reina y la pizza de pollo con pimientos. A estas les siguen hasta otros 6 productos más (consulta aquí la lista de retirados del stock) aunque han traído de vuelta una bebida muy famosa.