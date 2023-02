La Dirección General de Tráfico (DGT) ha emitido un mensaje a través de sus redes sociales dirigido a todos los conductores, en el que les recuerda la importancia de encender las luces del vehículo al circular por un túnel, y especialmente, de hacerlo en el momento adecuado.

"Antes de entrar en un túnel enciende luces para ver y ser visto, en los primeros metros el ojo tarda en habituarse al cambio de luz. Y el asfalto suele tener peor agarre, se necesita mayor distancia de frenado", escribe la DGT en un tuit.

Para la DGT, encender las luces del vehículo al entrar en un túnel, incluso si es muy corto, es esencial para garantizar la seguridad en la carretera. De hecho, la organización autónoma considera esta medida de seguridad como fundamental y aconseja activarla antes de entrar en un túnel.

La buena iluminación es esencial para una conducción segura, ya que el 90% de la información que se recibe al volante se recibe a través de la vista. Por lo tanto, los vehículos deben tener ciertos tipos de luces, como las luces de carretera o luces largas y las luces de cruce o de corto alcance.

Aunque el uso de estas luces parece sencillo, no todos los conductores saben cuándo deben encender las luces de carretera o dónde está prohibido hacerlo, lo que puede dar lugar a su uso incorrecto y a la imposición de una multa. Según el Reglamento General de Circulación, es obligatorio encender las luces largas siempre que sea de noche y cuando no haya suficiente iluminación. En otras palabras, cuando no se pueda distinguir un coche de color oscuro a cincuenta metros o no se pueda leer la matrícula de un coche situado a diez metros.

Además, la DGT también hace hincapié en que los conductores que usan gafas de sol deben quitárselas al entrar en el túnel y ponérselas de nuevo cuando salgan, para evitar ser deslumbrados. En definitiva, encender las luces del vehículo al entrar en un túnel es esencial para garantizar la seguridad en la carretera, y es importante conocer las normas sobre el uso de las luces en la carretera para evitar multas y accidentes.