Desde que el Gobierno suprimió el IVA de una serie de alimentos básicos el pasado día 1 de enero, el debate se ha centrado en la honestidad de los supermercados y la ciudadanía ha comenzado a cuestionar si las empresas de alimentación están subiendo los precios a pesar de que se haya eliminado este impuesto de algunos productos.

Ante su frustración, un cliente de Mercadona ha querido expresar su enfado dejando una nota en el estante del pan integral en uno de los supermercados de Mérida y un usuario de Twitter ha compartido una fotografía en su cuenta.

La nota dice lo siguiente: "El Gobierno baja el IVA del pan y tú subes el precio. Esto hace una semana costaba 1,30 euros y tú lo subes a 1,45 euros. Eres un ladrón. No lo compro aquí, métete el pan en tus huevos".

Mercadona se pasa por el forro de los huevos la bajada de IVA. pic.twitter.com/DDwdUZ4a7F — Alberto López (@Albertolopezc) 17 de enero de 2023

El tuit ha acumulado ya 500.000 visitas, varios miles de 'me gusta' y cientos de comentarios entre los que hay todo tipo de opiniones, desde que ese tipo de pan no es el que se beneficia de la eliminación del impuesto hasta usuarios que no entienden que la gente no vaya al pequeño comercio a comprar.

Pero vosotros como tontos vais a comprar el pan a los supermercados,la carne a los supermercados,el pescado a los supermercados,las frutas a los supermercados...Existe una cosa que se llama pequeño comercio que está haciendo virguerías para soportar su negocio con dificultades... — Alex Pérez (@aalexxxperezz) January 18, 2023

La bajada de iva no hace absolutamente nada si la inflación sigue subiendo además mucha bajada de iva pero a la gente se le olvida que desde el 1 de enero se quito el subsidio a la gasolina 🤷🏻‍♂️🤷🏻‍♂️🤷🏻‍♂️ — valdivieso (@ValdiviesoP) January 18, 2023

Este no es el único cartel que ha aparecido. Otro usuario ha compartido uno en la estantería de las mermeladas y las mieles donde el denunciante se queja de que el cabello de ángel "costaba hace 4 días 1,59 euros y ahora 2,20 euros".