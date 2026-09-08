Lidl pondrá a la venta este jueves 11 de septiembre en sus tiendas un nuevo artículo pensado para quienes buscan mantener el calzado ordenado sin ocupar demasiado espacio. Se trata de un zapatero de Livarno con capacidad para guardar hasta 30 pares por 19,99 euros.

El mueble dispone de 10 estantes y está diseñado para guardar zapatos de hasta la talla 46. Sus dimensiones son de aproximadamente 60 centímetros de ancho, 32 centímetros de fondo y 166 centímetros de alto, por lo que aprovecha especialmente el espacio en vertical.

Hasta 30 pares de zapatos en 10 estantes

Una de las principales características del zapatero de Lidl es su capacidad. Sus 10 estantes permiten distribuir hasta 30 pares, una solución especialmente práctica para concentrar el calzado en un único mueble.

La estructura básica está fabricada en acero con revestimiento en polvo, mientras que el exterior es de tejido no tejido transpirable. Además, el zapatero está completamente cerrado mediante dos puertas reforzadas, lo que permite mantener el calzado protegido del polvo. Las puertas incorporan cierres magnéticos y dos tiradores para facilitar su apertura.

El fabricante señala también que cuenta con un sistema de montaje mediante encaje, pensado para facilitar su instalación, y que puede colocarse de manera flexible en diferentes habitaciones gracias a su reducido peso, de aproximadamente 2,9 kilos.

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Lidl pone a la venta este jueves el zapatero de 19,99 euros en el que caben hasta 30 pares / LIDL

Cuánto cuesta y cuándo llega a Lidl

El zapatero de Livarno tiene un precio de 19,99 euros y estará disponible en las tiendas de Lidl a partir del jueves 11 de septiembre. También figura disponible para su compra online.