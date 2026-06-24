Prime Day 2026: Amazon hunde los precios hasta un 70 % y deja productos en su mínimo histórico

El Prime Day 2026 continúa ,y lo ha hecho por todo lo alto. Y es que este año olvida su ya tradicional cita de julio para adelantarse al mes de junio, celebrándose del 23 al 26 de junio.Y eso solo puede significar una cosa: las mejores oportunidades vuelan antes de que muchos lleguen siquiera a verlas.

Con descuentos que, en algunos casos, superan el 40 %, estos artículos están alcanzando su precio más bajo del año, convirtiéndose en los primeros candidatos a colgar el temido cartel de agotado.

Cómo aprovechar al máximo el Prime Day Eso sí: no olvides que, para disfrutar de todos los descuentos del Prime Day, necesitas contar con una suscripción Prime, la misma que te permitirá ahorrarte el envío y recibirlo en tiempo récord. Recuerda que, si nunca has sido usuario Prime, puedes disfrutar de 30 días de prueba gratuita; de lo contrario, la tarifa es de 4,99 €, un importe mucho menor que los posibles gastos de envío que te vas a ahorrar con tu suscripción. Además, más allá de acceder a estas promociones exclusivas, podrás disfrutar de todo el catálogo de Prime Video con la misma suscripción. Todo ventajas.

Los mejores trucos para no perderte los mejores chollos

Si no quieres que la emoción del evento juegue en tu contra y acabar olvidando precisamente ese producto que llevas tiempo vigilando, todavía estás a tiempo de preparar el terreno. Añádelo a tu cesta o a tu lista de deseos, activa las alertas de precio y mantente atento: cuando llegue la rebaja, recibirás una notificación al instante y podrás adelantarte al resto.

Y es que este Prime Day promete ser uno de los más interesantes de los últimos años. Ahora bien, para evitar que te quedes sin ese producto que se te olvidó añadir a la lista o que no sabías que necesitabas, desde ESNCIAL hemos creado un pequeño recopilatorio de esas ofertas que, ya adelantamos, nadie quiere que pasen desapercibidas.

Las mejores recopilaciones de ofertas del Amazon Prime 2026

Las mejores ofertas del Amazon Prime Day 2026

Por 97 euros, puedes hacerte con los Airpods 4 por tiempo limitado en el Prime Day 2026

Los auriculares incorporan ahora un conector USB-C, por lo que basta un solo cable para cargar el Mac, el iPad, los AirPods y todos los modelos del iPhone.

Incluso es posible cargar los AirPods directamente con el iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro y iPhone 15 Pro Max, que también cuentan con conector USB-C, simplificando la carga y reduciendo cables innecesarios.

De 279 a 128 euros: Amazon liquida en su Prime Day su reloj Fossil más solicitado

Bajo un diseño de color monocromático del color de moda, Amazon ha dispuesto a su precio mínimo este reloj de la carismática firma Fossil.

Este reloj no solo es la opción perfecta para llevar a diario gracias a su diseño ultraversátil, sino que también se convierte en un regalo excepcional. Y no exageramos: no nos sorprendería que se agotara en cuestión de horas.

De 80 a 55 euros: el set de tres sartenes antiadherentes de BRA Prior

Si estás pensando en renovar tu menaje de cocina, este set de tres sartenes puede convertirse en una de las compras más prácticas. Incluye modelos de 20, 24 y 28 centímetros de diámetro, tres tamaños versátiles que se adaptan tanto a las recetas del día a día como a preparaciones más elaboradas.

Fabricadas en aluminio fundido, destacan por su resistencia a la deformación y su durabilidad, dos características que ayudan a mantener su buen estado durante más tiempo. Además, cuentan con un revestimiento antiadherente que evita que los alimentos se peguen y facilita tanto la cocción como la limpieza posterior.

Kérastase rebaja a su precio mínimo su champú anticaída de las 10.000 valoraciones sobresalientes

El champú Bain Hydra-Fortifiant de Kérastase Genesis está diseñado para fortalecer el cabello y ayudar a reducir la caída provocada por la rotura. Su fórmula limpia en profundidad el cuero cabelludo y elimina las impurezas acumuladas, dejando una sensación de frescor y ligereza desde la raíz. Enriquecido con raíz de jengibre y células nativas de Edelweiss, ayuda a mantener el cabello más resistente, suave y con un aspecto saludable.

Una opción ideal para quienes buscan reforzar el cabello fino, normal o mixto sin renunciar a una limpieza eficaz y delicada.

Con casi un 60 % de descuento: luce las gafas de sol de Hawkers más todoterreno

Icónicas, versátiles y ahora con casi un 60% de descuento: así son estas Hawkers de montura negro mate y lente esmeralda con efecto espejo.

Las mismas que te protegerán, pero sin perder ni una pizca de estilo. Su diseño ergonómico garantiza que resulte supercómodas llevarlas durante horas. Unisex y con proporciones equilibradas, son ese accesorio que transforma cualquier look, del más básico al más pulido, en cuestión de segundos.

Con más de 200 euros de rebaja: la cafetera superautomática de Philips que ha enamorado a más de 10.000 usuarios

Esta cafetera automática permite preparar hasta 12 variedades de café y personalizar cada taza con múltiples ajustes de intensidad, aroma y leche.

Su sistema LatteGo crea una espuma suave y cremosa, incluso con bebidas vegetales, y se limpia en apenas unos segundos.

Además, incorpora pantalla táctil intuitiva, función ExtraShot para un sabor más intenso y perfiles personalizados para que cada miembro de la familia disfrute de su café favorito con solo pulsar un botón.

Por menos de 17 euros, el serum de trufas capaz de colapsar a Amazon por sus rápidas ventas

Las trufas blancas es un suero en spray lujoso que combina la riqueza de la trufa blanca con una fórmula ligera y refrescante. Este sérum está diseñado para proporcionar una hidratación profunda mientras rejuvenece y revitaliza la piel, dejándola con un acabado radiante y saludable.

BISSELL SpotClean rebajado con un 42%

El SpotClean Pet Pro de BISSELL es un limpiador de manchas profesional con un motor potente de 750W y un nivel de ruido de 82dB. Ideal para eliminar eficazmente la suciedad de tu hogar y como aspirador de coche.

Depósitos de agua extraíbles para un llenado y vaciado sencillos. El sistema de dos depósitos permite limpiar con agua limpia mientras que la suciedad y el polvo se almacenan en un depósito diferente.

Por menos de 30 euros, la nevera de 15 L perfecta para las tardes en la piscina o la playa

Con la llegada del verano, los planes al aire libre no paran de multiplicarse, y esta nevera portátil se convierte en un básico imprescindible para cualquier escapada.

Ya sea para la playa, la piscina o una excursión, su sistema de aislamiento de alto rendimiento mantiene tus bebidas y alimentos frescos durante más tiempo. Además, su diseño ligero y fácil de transportar la hace muy cómoda.

Con una rebaja de casi 150 euros: el Garmin Venu 3S alcanza su precio mínimo

El Garmin Venu 3S combina diseño elegante y funciones avanzadas de salud en un smartwatch pensado para el día a día.

Su pantalla AMOLED brillante y sus distintos tamaños de bisel permiten elegir el estilo que mejor se adapte a cada usuario. Ofrece un completo seguimiento del sueño con puntuación personalizada, detección de siestas y recomendaciones para mejorar el descanso.

De 40 a 14 eruos: la mascarilla de L'Oréal para hidratar, detener la rotura y prevenir la caída

Recuperar un cabello más fuerte, brillante y protegido es posible con el tratamiento Metal Detox de L’Oréal Professionnel. Diseñado para combatir los efectos que los metales presentes en el agua pueden tener sobre la fibra capilar, ayuda a reducir la rotura del cabello y a preservar la intensidad del color durante más tiempo.

Su fórmula aporta nutrición e hidratación sin apelmazar, dejando el cabello con un aspecto más saludable y luminoso. Un aliado perfecto para quienes buscan mantener el color impecable y reforzar la resistencia del cabello en cada lavado.

Bosch se suma a la fiebre del Prime Day y rebaja al mínimo este atornillador eléctrico

El Bosch IXO 7 llega con un motor mejorado que ofrece un 25% más de par que la generación anterior, permitiendo afrontar tareas de bricolaje con mayor facilidad. Su batería de larga duración permite atornillar hasta 190 tornillos con una sola carga, mientras que los adaptadores incluidos facilitan el trabajo en esquinas, bordes y espacios difíciles.

De 65 a 29 euros: el altavoz Echo Dot que roza las 190.000 valoraciones sobresalientes

Mucho más que un altavoz inteligente, este dispositivo se ha convertido en uno de los imprescindibles para quienes quieren escuchar música, gestionar su hogar conectado o resolver pequeñas tareas cotidianas con solo usar la voz. Su sistema de audio mejorado ofrece voces más nítidas y graves más profundos, creando una experiencia sonora más inmersiva tanto para escuchar música como pódcast o audiolibros.

Compatible con las principales plataformas de streaming, permite reproducir contenido desde servicios como Spotify, Apple Music o Amazon Music, además de conectarse mediante Bluetooth o wifi para escuchar cualquier contenido desde otros dispositivos.

De 190 a 94 euros: la aspiradora vertical Rowenta X-Pert 7.60 que se convierte en uno de las ofertas más vendidas de este Prime Day

La Rowenta X-Pert 7.60 se ha convertido en una de las aspiradoras sin cable más buscadas y ahora destaca aún más por su rebaja. Con motor de 140 W, ofrece una potencia real para eliminar polvo y suciedad en todo tipo de superficies, del suelo al techo. Su punto fuerte es el diseño ultraligero (solo 1,2 kg en mano), que facilita la limpieza sin esfuerzo.

Con hasta 45 minutos de autonomía, cabezal LED para ver la suciedad oculta y accesorios para sofá y coche, es una opción muy completa para el hogar. Potencia, comodidad y ahora, mejor precio: una oportunidad clara de compra en oferta.

Hazte con este pack de 145 cápsulas de lavavajillas de Fairy más vendidas, hoy, por 20 euros

Rebajadísimas las mejores cápsulas de la colección de limpieza Fairy para eliminar hasta los restos más difíciles o la grasa incrustada de la vajilla, según los usuarios. Las mismas que consiguen que los platos, vasos y demás luzca reluciente e, incluso, parezca nueva.

De ahí a que en las últimas horas haya sumado más de dos mil unidades compradas.

Amazon rebaja el Fire TV a menos de 24 euros por el Prime Day anticipado

Con más de 1000 unidades vendidas en las últimas horas, este Fire TV se ha convertido en la solución perfecta para quienes quieren disfrutar de sus plataformas de streaming favoritas, pero no cuentan con una televisión de última generación.

En concreto, este dispositivo permite acceder fácilmente a contenido en calidad Full HD. Solo necesitas una suscripción activa a tus plataformas favoritas, conectarlo y, ¡voilá! Sin configuraciones complejas ni pasos innecesarios. Además, puedes llevarlo contigo a cualquier lugar para disfrutar donde y cuando desees de tus series o películas favoritas.

De 70 a 37 €: Los auriculares abiertos de Soundcare que no paran de recomendar los runners

Si buscas unos auriculares para entrenar sin preocuparte de que se caigan, este diseño abierto de Soundcaare es justo lo que necesitas. Según destacan muchos usuarios, “no se mueven” incluso en los entrenamientos más intensos.

Su formato de oído abierto evita la presión, por lo que puedes llevarlos durante horas sin molestias. Además, ofrecen una batería de larga duración y una calidad de sonido muy buena, ideal para disfrutar de tu música mientras haces deporte.

Con un 40 % de descuento: la máscara LED facial que no paran de enseñar las influencers

La máscara LED FAQ 202 de FOREO combina tecnología avanzada y comodidad en un dispositivo ultraligero, inalámbrico y diseñado para adaptarse al rostro como una segunda piel.

Sus 600 puntos de luz distribuyen de forma uniforme 8 tipos de luz LED e infrarroja, actuando sobre diferentes necesidades de la piel como arrugas, manchas, hiperpigmentación o falta de luminosidad. Según la marca, su uso regular ayuda a mejorar la firmeza y la elasticidad, así como a reducir imperfecciones, ofreciendo un tratamiento facial completo desde casa de forma sencilla y eficaz.

De 110 a 79 euros: el ventilador de torre de Rowenta

Este modelo de torre destaca por su potente flujo de aire, capaz de proporcionar una sensación de frescor inmediata incluso durante las olas de calor más intensas, distribuyendo el aire de manera uniforme por toda la estancia gracias a su oscilación automática de 90 grados.

Además, uno de sus mayores atractivos es su funcionamiento silencioso.

De 92 a 64 euros: el pack de 168 pañales de Dodot con cuatro pants de regalo favorito de los papás y mamás

La delicada piel del bebé merece un cuidado especial, y los pañales Dodot Sensitive están diseñados para ofrecer máxima protección desde el primer día. Su tecnología DermaComfort ayuda a absorber rápidamente la humedad y la caquita líquida, manteniéndolas alejadas de la piel para una mayor sensación de sequedad. Además, sus materiales suaves y su sistema de absorción de tres capas favorecen la transpiración y el confort durante horas. Una opción pensada para proporcionar protección, suavidad y tranquilidad en cada cambio de pañal.

A mitad de precio: hazte con la maquinilla Philips OneBlade 360

"No irrita la piel", "Recorta la barba rápido" o "Es muy cómoda de usar", son algunas de las opiniones recogidas entre sus más de 12.000 valoraciones positivas.

Puedes encontrar esta maquinilla resistente al agua con cuchilla 360, capaz de inclinarse en todas las direcciones para mantener un contacto constante con la piel y ofrecer un mayor control. Además, permite recortar y afeitar fácilmente incluso las zonas más difíciles de alcanzar.

De 330 a 99 euros: el robot aspirador y fregasuelos de Lefant ya puede ser tuyo en el Prime Day

Barre, aspira, friega y pasa la mopa en una sola pasada: así funciona el robot de Lefant que destaca por contar con una potente succión de 6000 Pa elimina con facilidad polvo, suciedad y pelo de mascotas, todo ello con un funcionamiento silencioso.

Otro de sus grandes atractivos es su navegación inteligente, que esquiva obstáculos y permite personalizar la limpieza de cada estancia. Quienes ya lo han probado destacan especialmente su eficacia en hogares con mascotas y el bajo nivel de ruido durante su uso.

Por 24 euros, 160 pastillas Finish quitagrasas con aroma limón

Con unas 18.000 valoraciones, estas pastillas de lavavajillas te ayudarán a acabar con la suciedad de tu vajilla al mejor precio. Y es que por menos de 23 €, podrás olvidarte de las manchas resecas y de TODA la suciedad de tus platos y vasos al mejor precio.

Rebajadas a 10 euros: Amazon liquida estas havaianas a su precio mínimo

Si buscas unas chanclas cómodas y fáciles de combinar, las Havaianas Top Mix son una apuesta segura para el verano. Son supercómodas de llevar, gracias a sus tiras de goma suave, que se ajustan al pie sin provocar rozaduras. A ello se suma una fabricación con materiales resistentes y de calidad, pensada para acompañarte durante muchas temporadas.

Rozando el 30 % de descuento: la heladera multifunción Ninja Cream

Si eres de los que no concibe el verano sin un buen helado —o te encanta experimentar en la cocina— esta heladera se convertirá en tu nueva obsesión. Gracias a sus diez programas automáticos, permite preparar desde helados clásicos, gelatos y sorbetes hasta batidos, frappés, yogur helado, granizados y bebidas congeladas con solo pulsar un botón.

Con un 40 % de descuento: el pack de dos champús anticaspa de H&S

Si buscas una solución eficaz contra la caspa para el día a día, este champú destaca por su fórmula apta para todo tipo de cabellos, ya sean secos, grasos o normales.

Además, este formato ahorro incluye dos litros de producto, por lo que puede durar varios meses incluso con un uso frecuente, una de las características más valoradas por quienes ya lo han probado.

De 70 a 40 euros: el polo de Tommy Hilfiger perfecto para esta estación

Diseñado tanto para el día a día como para la práctica deportiva, está confeccionado con tejido de secado rápido, una tecnología que ayuda a mantener la piel fresca y seca incluso en las jornadas más calurosas o durante la actividad física.

De 75 a 42 euros: las zapatillas Skechers D'Lites Fresh perfectas para andar los 10.000 pasos diarios

Con un descuento superior al 40 %, todavía estás a tiempo de hacerte con las zapatillas Skechers D'Lites, uno de esos modelos que acumula valoraciones positivas gracias a su comodidad y versatilidad para el día a día.

Pero, ¿qué las hace tan especiales? Su diseño incorpora una amortiguación que ayuda a reducir el impacto de cada pisada, por lo que son una gran opción tanto para completar los 10.000 pasos diarios recomendados como para realizar entrenamientos de baja intensidad.

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