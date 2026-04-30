El talento femenino brilla y emociona en los I Premios Woman Aragón

Zaragoza, que ya sabe de galas y de alfombras rojas, estrenó la noche del miércoles unos nuevos galardones en su calendario social. El NH Collection Gran Hotel acogió la primera edición de los Premios Woman Aragón, una iniciativa de la revista Woman Madame Figaro y EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, del Grupo Prensa Ibérica, para poner en valor el talento femenino que nace y crece en esta tierra.

La gala, presentada por la periodista Belén Lorente, tuvo seis nombres propios: Patricia Sancho, Pilar Palomero, María Alfonso, Teresa Sanz, Adriana Abenia e Irene Vallejo, las premiadas en categorías que abarcan desde la investigación oncológica hasta la escritura, pasando por el cine, la moda, las redes sociales y la comunicación. Todo un mosaico de excelencia que fue reconocido con un galardón creado en vidrio por la artesana zaragozana Susana Martín.

El acto comenzó con la intervención de Arantza Sarasola, vicepresidenta de Prensa Ibérica y editora de Woman Madame Figaro, quien destacó "el talento diverso de la comunidad", reivindicando el esfuerzo, la creatividad y la proyección internacional de las galardonadas como motor de futuro. También asistieron a la gala, Javier Moll, presidente de Prensa Ibérica; Aitor Moll, consejero delegado; Ainhoa Moll, directora editorial; así como Ricardo Barceló y Cristina Sánchez, director y gerente, respectivamente de EL PERIÓDICO DE ARAGÓN. La directora de Woman, Mayka Sánchez, explicó que el objetivo de estos premios "es reconocer a mujeres excepcionales, personas que tengan una voz única y, afortunadamente, en Aragón hay mucho talento".

Seis trayectorias, un denominador común

Un talento al que se puso rostro en la gala. La primera en subir al escenario fue la doctora en biología Patricia Sancho, que recibió el Premio Investigación. Sancho lidera un equipo que estudia el comportamiento de las células tumorales y su grupo acaba de identificar un mecanismo clave que podría frenar la expansión del cáncer de páncreas. Y de la ciencia a la gran pantalla. El Premio Cineasta recayó en Pilar Palomero, la directora zaragozana que con Las niñas conquistó a crítica y público por igual con un estilo personal que ofrece una mirada íntima y emocional de las vidas y las relaciones humanas. El siguiente galardón de la noche fue para María Alfonso, co-fundadora y CEO de Paris/64, una firma de bolsos nacida en Illueca (Zaragoza) que reivindica la alta artesanía como motor de identidad, y que ha recibido el Premio Marca Emergente. El Premio Talent de la noche se lo llevó Teresa Sanz, influencer zaragozana con más de 600.000 seguidores que ha construido su comunidad digital desde la autenticidad y la cercanía, hablando de lo cotidiano. La presentadora Adriana Abenia recibió el Premio Comunicadora por sus dieciocho años en televisión, con presencia en cadenas como Antena 3, Telecinco, La Sexta, RTVE y Aragón TV. La última en subir al escenario fue Irene Vallejo, filóloga y escritora zaragozana cuyo libro El infinito en un junco ha alcanzado un reconocimiento internacional que trasciende el éxito editorial para convertirse en un fenómeno cultural y merecedora del Premio Woman Trayectoria.

Apoyo institucional al talento de la tierra

Durante la ceremonia también tomó la palabra el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, que defendió "el papel central que ha de tener la mujer en la vida y también en la política" y la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, que fue la encargada de poner el broche a la celebración ensalzando "el honor acoger unos premios que ponen en valor el talento femenino que tenemos en nuestra comunidad y que nos han brindado la oportunidad de mostrar el lujo de ser mujer”.

PREMIOS WOMAN EN EL GRAN HOTEL / Jaime Galindo

Flores, salmón, ginebra y estrellas en la alfombra roja

Pero los I Premios Woman Aragón fueron mucho más que unos reconocimientos. Autoridades, premiadas y los más de 200 invitados disfrutaron de una noche de gala en el NH Collection Gran Hotel, un emblemático edificio que ha visto pasar a leyendas como Ava Gardner, Walt Disney o Hemingway y que volvió a desplegar la alfombra roja para la ocasión. Una alfombra que comenzaba ya en la calle y sobre la que se pudo ver un espectacular vehículo modelo Polestar 4 de Automóviles Sánchez.

Ya dentro, los rostros conocidos de la sociedad zaragozana y las figuras del panorama cultural aragonés se entremezclaron con nombres de proyección nacional como las actrices Mariona Terés y Ana Jara, de la popular serie Barrio Esperanza; Marta Torné, Patricia Montero y Alex Adrover; presentadoras como Elsa Anka; la modelo Laura Sánchez y el torero Manuel Escribano; además de las influencers Ana Matamoros y Ana F. Padilla y la cantante zaragozana ganadora de OT Naiara.

El Gran Hotel se engalanó para la ocasión y de la ambientación se encargó el florista zaragozano Nacho Bergara que transformó el espacio con composiciones florales que lograron capturar la efervescencia de la primavera. Y si durante la entrega de premios fue el violín eléctrico de Pablo Navarro el que marcó el ritmo con dos piezas electrizantes, durante el cóctel la banda sonora corrió a cargo de Dupla DJ. De la experiencia gastronómica se encargó La Ontina Catering y también los dos córners de salmón Mowi y ginebra Martin Miller's.

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Para hacer realidad una gala de la dimensión de los Premios Woman Aragón fue necesario el apoyo de numerosas marcas e instituciones como Turismo de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza, que respaldaron institucionalmente la convocatoria, y la clínica Metódyca, Mowi y Aena.